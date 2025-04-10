Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, çeşitli üst düzey devlet kurumlarında atama ve görevden almalar gerçekleşti. Atama yapılan ve görevden alınan kişi ve kurumların isimleri şöyle:

Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığına Ahmet Burak Dağlıoğlu atanırken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine Göksel Aşan getirildi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDA ATAMALAR

İletişim Başkanlığı bünyesinde ise geniş kapsamlı değişiklikler yapıldı. İstanbul Bölge Müdürü Metin Erol, Konya Bölge Müdürü Taner Taşkıran ve Antalya Bölge Müdürü Sabri İşbilen görevden alındı. Yerlerine; İstanbul’a Efe Murat Erbaş, Konya’ya Oğuz Tunç, Antalya’ya Ahmet Uzun, Çanakkale’ye Mustafa Tolga Karaoğlu ve Şanlıurfa’ya Numan Günay atandı.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDA ATAMALAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde Antalya İl Müdürü Tevfik Altınay, Giresun İl Müdürü Sedat Kurnaz ve Yozgat İl Müdürü İbrahim Tamer görevden alındı.

BÜYÜKELÇİLİKLERDE ATAMALAR

Dışişleri Bakanlığı kapsamında yapılan büyükelçi atamalarıyla; Bosna-Hersek’e Emin Akseki, Burkina Faso’ya Feriba Duygu Hokkacı Esirgen, İrlanda’ya Esra Cankorur ve Nijerya’ya Mehmet Poroy büyükelçi olarak atandı.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE ATAMALAR

Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde açık bulunan Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Mücahid Vural, Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ise Mehmet Ali Çalışkan getirildi.

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA CEVDET VURAL ATANDI

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Milli Eğitim Akademisi Başkanlığına Cevdet Vural atandı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDA ATAMALAR

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde ise birçok il müdürlüğünde görev değişimi yaşandı. Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına Erkan Alkan, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcılığına Bekir Yücel Tanrıkulu, Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcılıklarına Satuk Buğra Fındık ve Mahir Özcan, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına ise Hakan Nalbantoğlu atandı.

Ankara, Çanakkale, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Kütahya, Muğla, Muş, Tekirdağ ve Yozgat il müdürleri görevden alınırken; bu illere sırasıyla Ahmet Dallı, Ergün Demirhan, Adil Alan, Alper Koçaker, Bülent Zafer Taş, Ertan Keleş, Seyfettin Baydar, Necattin Gönç, Mehmet Aksoy ve Ömer Şentürk atandı.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE ATAMALAR

Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki birçok bölge müdürlüğünde de kapsamlı değişiklikler yapıldı. Ankara Orman Bölge Müdürü Veysel Kodalak, Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya, Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın ve Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu görevden alındı.

Bu kapsamda; Ankara’ya Esat Şimşek, Bursa’ya Erdal Şahan, İstanbul’a Zafer Derince, Antalya’ya Kemal Kayıran, Balıkesir’e Musa Şen, Artvin’e İbrahim Ethem Gürsoy, Bolu’ya Celal Kanbur, Sinop’a Rıdvan Kalelioğlu, Erzurum’a Serkan Karakurt, Hatay’a İlkay Günay, Kayseri’ye Mehmet Zeki Bayıcı, Şanlıurfa’ya İsmail Poyraz, Sakarya’ya Metin Topçu, Denizli’ye Ahmet Köle, Zonguldak’a Hasan Keskin, Adana’ya Tahsin Etli, Amasya’ya Ferdi Özer, İzmir’e Mahmut Yılmaz, Elazığ’a Mustafa Arpacı, Mersin’e Rifat Ataş, Isparta’ya Ali Özdemir, Konya’ya Mustafa Yalçın, Muğla’ya Mustafa Ülküdür, Giresun’a Ahmet Ulukan, Kahramanmaraş’a Yusuf Karartı ve Kastamonu’ya Hakan Yaslıkaya getirildi.

TCDD'DE ATAMALAR

TCDD 2. Bölge Müdürlüğüne ise Şehabeddin Gedikli’nin görevden alınmasının ardından Eyyüp Bülent Cengiz atandı.

13 ÜNİVERSİYETE YENİ REKTÖR ATANDI

Yükseköğretim Kurulu üyeliğine Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel seçilirken, 13 üniversiteye yeni rektör ataması yapıldı. Atanan Rektörler şu şekilde;

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ne Prof. Dr. İlhami Gülçin, Ardahan Üniversitesi'ne Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Artvin Çoruh Üniversitesi'ne Prof. Dr. İbrahim Aydın, Batman Üniversitesi'ne Prof. Dr. İdris Demir, Beykoz Üniversitesi'ne Prof. Dr. İsmail Burak Küntay, Bitlis Eren Üniversitesi'ne Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Çağ Üniversitesi'ne Prof. Dr. Murat Koç, Gümüşhane Üniversitesi'ne Prof. Dr. Oktay Yıldız, Hakkari Üniversitesi'ne Prof. Dr. Musa Gençcelep, Kırklareli Üniversitesi'ne Prof. Dr. Rengin Ak, Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ne Prof. Dr. Zekeriya Akman, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'ne Prof. Dr. Turgay Uzun, Pamukkale Üniversitesi'ne ise Prof. Dr. Mahmud Güngör atandı.

Atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümleri doğrultusunda gerçekleştirildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI POLİTİKALAR KURULLARI ÜYELERİNDE ATAMALAR

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu’na; Prof. Dr. Aytuğ Altundağ, Prof. Dr. Ercümend Arvas, Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan, Mehmet İhsan Taşer, Prof. Dr. Mehmet Yıldız, Mustafa Erhan Say, Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Prof. Dr. Orhan Aydın ve Prof. Dr. Tamer Yılmaz atandı.

Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyeleri; Prof. Dr. Abdullah Atalar, Ahmet Akça, Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Prof. Dr. Atilla Arkan, İbrahim Taşel, Dr. Ömer Faruk Yelkenci, Sinan Selçuk Pehlivanoğlu, Prof. Dr. Şule Alan, Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Prof. Dr. Umran Savaş İnan, Prof. Dr. Yavuz Atar ve Prof. Dr. Yusuf Alpaydın oldu.

Ekonomi Politikaları Kurulu, Alparslan Çakar, Prof. Dr. Cem Demiroğlu, Dr. Cemil Ragıp Ertem, Prof. Dr. Ercan Bayazıtlı, Hayrettin Demircan, Mehmet Ali Akben, Doç. Dr. Mehmet Fatih Ulu, Prof. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin, Meltem Taylan Aydın, Prof. Dr. Mustafa Ege Yazgan, Nilüfer Bulut, Dr. Nurettin Canikli, Osman Çelik, Prof. Dr. Servet Bayındır ve Yiğit Bulut’tan oluştu.

Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu’na; Akif Çağatay Kılıç, Prof. Dr. Burhanettin Duran, Doç. Dr. Çağatay Özdemir, Prof. Dr. Çağrı Erhan, Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, Fikri Işık, Prof. Dr. Kılıç Buğra Kanat, Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci, Prof. Dr. Muhittin Ataman, Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, Prof. Dr. Mustafa Aydın, Prof. Dr. Nurşin Güney, Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav ve Prof. Dr. Seyit Sertçelik dahil edildi.

Hukuk Politikaları Kurulu’nda ise Doç. Dr. Cem Duran Uzun, Hakan Çavuşoğlu, Prof. Dr. Mahmut Koca, Prof. Dr. Mehmet Ali Zengin, Mehmet Şükrü Erdinç, Mehmet Uçum, Prof. Dr. Melikşah Yasin, Prof. Dr. Ömer Anayurt, Salih Cora, Selma Öztürk Pınar, Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, Prof. Dr. Talat Canpolat, Uğur Kızılca, Vedat Ali Tektaş ve Prof. Dr. Yücel Acer yer aldı.

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri arasında; Prof. Dr. Ahmet Albayrak, Ali Saydam, Aram Kuran, Fecir Alptekin, Gökhan Yazgı, Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar, Han Tümertekin, Dr. Havva Hümeyra Şahin Oktay, Hülya Soydan, Prof. Dr. İskender Pala, Dr. Mustafa Sinan Genim, Orhan Gencebay, Prof. Dr. Ümit Meriç ve Prof. Dr. Yusuf Özkır yer aldı.

Sağlık Politikaları Kurulu, Ahmet Selim Köroğlu, Prof. Dr. Ahmet Yılmaz, Prof. Dr. Arife Polat Düzgün, Doç. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, Prof. Dr. Hasan Türkez, Dr. İhsan Şahin, Prof. Dr. Mehmet Fatih Kılıçlı, Dr. Mustafa Uzun, Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Prof. Dr. Özcan Erel, Dr. Sema Ramazanoğlu, Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Prof. Dr. Toker Ergüder ve Zülfiye Füsun Kümet’ten oluştu.

Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu’nda; Abdulkadir Özbek, Doç. Dr. Ahmet Özdinç, Ali Arif Özzeybek, Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, Ebru Baybara Demir, Prof. Dr. Emine Özmete, Hayati İnanç, İdris Kardaş, Dr. İpek Coşkun Armağan, Prof. Dr. Kemal Sayar, Dr. Murat Yılmaz, Öznur Çalık, Prof. Dr. Recep Yıldız, Şahika Ercümen, Tarkan Zengin ve Prof. Dr. Veysel Bozkurt yer aldı.

Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu’na; Prof. Dr. Aykut Gül, Prof. Dr. Cenk Aydın, Prof. Dr. Eda Becer, Erdal Bahçıvan, Hüseyin Aydın, Dr. Mehmet Mehdi Eker, Muhammet Uğur Kaleli, Prof. Dr. Muhittin Özder, Ramazan Bingöl, Seyit Güngör Şarman, Zeyd Altun ve Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel atandı.

Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu ise Ali Hamza Pehlivan, Prof. Dr. Burcu Özsoy, Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Prof. Dr. Fatma Zeynep Aygen, Fazlı Kılıç, Prof. Dr. Lütfi Akca, Dr. Mehmet Karabay, Prof. Dr. Metin Sözen, Prof. Dr. Mustafa Erdik, Prof. Dr. Mustafa Kumral, Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Ömer Bulut, Dr. Şadan Kaptanoğlu Dikici, Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Prof. Dr. Şükrü Karatepe ve Tuna Koç’tan oluştu. (DHA)