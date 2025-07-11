Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarımızdan, Ekonomi Politikaları Kurulu üyemiz, değerli mesai arkadaşım Yiğit Bulut’un vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim.

Yiğit Bey’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.”

Yiğit Bulut Kimdir?

Gazeteci, yazar ve ekonomi yorumcusu olan Yiğit Bulut, uzun yıllar medya sektöründe görev aldıktan sonra kamu yönetimine geçmişti. 2013 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı nezdinde çeşitli görevlerde bulunan Bulut, son olarak Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi ve Başdanışman olarak görev yapıyordu.