Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul’un Fethi’nin simgesi ve Fatih Sultan Mehmet’in emaneti olan Ayasofya’nın 86 yıl sonra ilk ezan ve namaza 5 yıl önce kavuştuğunu hatırlattı. Erdoğan, “Ayasofya'nın dirilişini bizlere nasip eden Rabbimize sonsuz şükürler olsun.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin kültürel ve dini mirasının önemli bir parçası olan Ayasofya, 1934 yılında müze olarak hizmet verirken, 2020 yılında yeniden cami olarak ibadete açılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu anlamlı mesajı, Ayasofya’nın tarihindeki önemli dönüm noktasını vurguladı.

İstanbul’un Fethi’nin sembolü, Fatih’in emaneti Ayasofya, 86 yıl aradan sonra ilk ezana ve ilk namaza 5 yıl önce bugün kavuştu…



Ayasofya’nın dirilişini görmeyi bizlere nasip eden Rabb’ime sonsuz şükürler olsun. pic.twitter.com/CUHgs1leqC — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 24, 2025