Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kızılcahamam’da yaptığı açıklamalar, Ankara kulislerinde büyük yankı uyandırdı. Özellikle, “AK Parti, MHP, DEM... Biz üçlü olarak bu yolu yürümeye karar verdik” ifadesi, siyasi gündemin merkezine oturdu.

PKK’nın silah bırakabileceğine dair bazı değerlendirmelerin ardından, kamuoyunda Erdoğan’dan “af”, kayyım atamalarının kaldırılması ya da siyasi mahkûmların tahliyesi gibi somut adımlar bekleniyordu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in üst üste yaptığı açıklamalar da bu beklentileri daha da artırmıştı.

KRİTİK SÖZLER GERİ ÇEKİLDİ

Ancak Cumhurbaşkanı’nın konuşması, bu yönde bir gelişme içermedi. Aksine, 2023 seçimlerinde ittifak yapan bazı küçük partilerin dışlandığı, yolun artık “AK Parti, MHP ve DEM Parti” ile devam edeceği mesajı verildi.

Erdoğan’ın bu sözleri, Kızılcahamam’da devam eden AK Parti İstişare Toplantısı’na katılan bazı milletvekilleri tarafından tepkiyle karşılandı. Bu nedenle konuşmanın orijinal metninden bu ifade çıkarıldı ve Cumhurbaşkanlığı ile AK Parti’nin resmi internet sitelerinden kaldırıldı.

Yerine şu açıklama kondu:

“Unutmayalım, gönüller bir olunca sınırlar ortadan kalkar. İlk adım olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon kuracağız. Cumhur İttifakı olarak AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM heyetiyle bu süreci pişirerek geleceğe taşıyacağız.”

MUHALEFETE AÇILIM, TERÖRE GÖZDAĞI

Erdoğan, konuşmasının devamında bir yandan toplumsal uzlaşı ve diyalog mesajı verirken, diğer yandan PKK’ya yönelik net bir uyarıda bulundu:

“Derdimiz var, dertliyiz. El ele verdik, Allah’ın izniyle bu engelleri aşacağız. Türkiye kardeşlikle büyüyecek, demokrasiyle güçlenecek. Biz bir adım atana her türlü kolaylığı sağlarız. Ancak sular tersine akarsa, gereğini de yaparız.”

Bu açıklama, siyasi sürece dahil olmak isteyen aktörlere açık kapı bırakılırken, karşı çıkacak olanlara da sert bir duruş sergileneceği şeklinde yorumlandı.

MUHALEFETTEN SERT ELEŞTİRİLER

Erdoğan’ın açıklamaları, başta CHP olmak üzere muhalefet partilerince sert şekilde eleştirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaş üç gün kulağını açtı, umutla müjde bekledi. Ama karşısında yine demokrasiye savaş açan, rakiplerini hapse atan, seçilmiş belediye başkanlarını görevden alan otokrat bir iktidar buldu. Bugün DEM Parti ile görüşenler, dün bizi terörist ilan ediyordu. Şimdi ise terör örgütünün başıyla masaya oturdular.”

Özel ayrıca, Saraçhane direnişini hatırlatarak, “Yedi gün yedi gece demokratlar olarak direndik. Demirtaş’a da İmamoğlu’na da özgürlük dedik. Seçilmişlerin yanında durduk” dedi.

SÜREÇ İTTİFAKI

Erdoğan’ın “DEM’li yürüyüş” açıklamasına yanıt, DEM Parti’den de geldi. TBMM Başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, bu sözlerin yanlış anlaşılmaması gerektiğini belirtti: “Bu bir siyasi ittifak değil, süreç ittifakıdır. Demokratik çözüm ve toplumsal barış çabaları kapsamında değerlendirilmelidir.” Diye geçiştirdi.

Ancak DEM Parti içinde de sürece temkinli yaklaşanlar var. Bazı çevreler, somut adımlar atılmadığını, sürecin henüz şeffaf yürütülmediğini ve hükümetin samimiyetinden emin olunmadığını dile getiriyor.

GÜNDEM DEĞİŞİYOR MU?

Kulislerde, bu çıkışın esas amacının anayasa değişikliği sürecinde DEM Parti’nin desteğini almak olduğu konuşuluyor. Ekonomik kriz ve toplumsal sorunların ağırlaştığı bir ortamda, siyasi gündemin “normalleşme” başlığıyla yeniden şekillendirilmesi hedefleniyor olabilir.

Ancak hem DEM Parti’nin hem de kamuoyunun sürece nasıl karşılık vereceği, iktidarın atacağı somut adımlara bağlı olacak.

Son gelişmeler, Erdoğan’ın Kızılcahamam konuşması, ittifak dengelerinin değiştiğini gösterdi. Ancak bu değişim, yalnızca söylemde mi kalacak, yoksa somut politikalarla mı desteklenecek, bunu zaman gösterecek. Muhalefet cephesi bu süreci “samimiyetsizlik” olarak nitelendirirken, iktidar ise “yeni bir başlangıç” mesajı vermeye çalışıyor.

CUMHUR İTTİFAKI DEM’LENDİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kızılcahamam’daki AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda yaptığı konuşma, siyasetin gündemine oturdu.

Toplantı öncesinde kamuoyunda, PKK’nın silah bırakması yönündeki sinyallerin ardından Erdoğan’dan “af” gibi önemli bir adım bekleniyordu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in üst üste yaptığı açıklamalar da beklentileri artırmış; siyasi mahkûmların tahliyesinden, kayyım atanan belediye başkanlarının göreve iadesine, hatta Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarına uyulmasına kadar geniş bir beklenti alanı oluşmuştu.

Ancak Erdoğan’ın açıklamaları, bu yöndeki beklentileri karşılamadı. Aksine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Cumhur İttifakı olarak AK Parti, MHP ve DEM Parti olarak bu yolu birlikte yürüme kararı aldık” şeklindeki ifadesi, toplantıya katılan bazı milletvekillerinden tepki gördü. Bu sözlerin kısa bir süre sonra hem Cumhurbaşkanlığı hem de AK Parti’nin resmi internet sayfalarından kaldırılması dikkat çekti.

SÖZLER SİTELERDEN KALDIRILDI

Erdoğan’ın tepki çeken sözleri, yerini daha yumuşak ve kapsayıcı bir dile bıraktı. Güncellenen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Unutmayalım, gönüller bir olunca sınırlar ortadan kalkar. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir komisyon kurarak sürecin yasal ihtiyaçlarını Meclis çatısı altında konuşmaya başlayacağız. Altını çizerek söylüyorum, Cumhur İttifakı olarak AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM heyetiyle bu süreci pişirerek geleceğe taşıyacağız.”

İKİLİ MESAJ: MUHALEFETE AÇILIM, PKK’YA UYARI

Erdoğan konuşmasında, hem siyasi diyaloğa açık bir yaklaşım sergiledi hem de terör örgütlerine net bir mesaj verdi:

“Derdimiz var, dertliyiz. El ele verdiğimize göre Allah’ın izniyle bu engelleri aşacağız. Artık yumrukları sıkmaya gerek yok. Türkiye kardeşlikle büyüyecek, demokrasiyle güçlenecek. Bir adım atana kolaylık sağlarız. Ancak sular tersine akarsa da gereğini yaparız.”

Bu açıklama, muhalefete diyalog kapısı aralanırken, terör örgütlerine karşı sert bir tutumun da sürdürüleceği şeklinde yorumlandı.

MUHALEFETTEN SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları, muhalefet cephesinde eleştiriyle karşılandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan’ın konuşmasını “umutla bekleyen halkı hayal kırıklığına uğratan” bir çıkış olarak değerlendirdi:

“Vatandaş üç gün kulağını açtı, müjde bekledi. Ama karşısına yine otoriter, seçilmişleri hapseden, kayyım atayan bir iktidar çıktı. Biz hem terörsüz hem de demokratik bir Türkiye istiyoruz. Bugün DEM Parti ile görüşenler, dün bizi bunun için terörist ilan ediyordu. Şimdi terör örgütünün başı ile oturup anlaşıyorlar.”

Özel ayrıca Saraçhane’de yaşanan dayanışmayı hatırlatarak, “Demirtaş’a da, Ekrem İmamoğlu’na da özgürlük dedik. Seçilmişlerin yanında durduk” ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ: “SÜREÇ İTTİFAKI”

DEM Parti cephesinden gelen açıklamalarda ise Erdoğan’ın sözlerine temkinli yaklaşım dikkat çekti. TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, “Bu bir süreç ittifakıdır, siyasi bir ittifak olarak algılanmamalıdır” dedi.

DEM Parti, sürecin henüz somut adımlarla desteklenmediğini, şeffaflık beklentilerinin karşılanmadığını ifade etti. Parti içinde bazı çevreler ise AKP-MHP bloğunun ekonomik kriz gibi yakıcı sorunlar yerine siyasi manevralara odaklanmasını eleştiriyor. Aynı zamanda, DEM Parti’nin de bu süreci Kürt seçmeni konsolide etmek için kullandığı yönünde görüşler dile getiriliyor.

Sonuç olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kızılcahamam konuşması, beklentilerin ve siyasi dengelerin yeniden şekillendiği bir dönemin habercisi oldu. Ancak hem iktidar cephesinde hem muhalefet saflarında bu söylemlerin nasıl somut adımlara dönüşeceği, Türkiye siyasetinin önümüzdeki dönemini belirleyecek en kritik başlık olmaya devam ediyor.

CUMHUR İTTİFAKI DEM’LENDİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kızılcahamam’da yaptığı açıklamalar, Ankara kulislerinde büyük yankı uyandırdı. Özellikle, “AK Parti, MHP, DEM... Biz üçlü olarak bu yolu yürümeye karar verdik” ifadesi, siyasi gündemin merkezine oturdu.

BEKLENEN AÇIKLAMALAR GELMEDİ

PKK’nın silah bırakabileceğine dair bazı değerlendirmelerin ardından, kamuoyunda Erdoğan’dan “af”, kayyım atamalarının kaldırılması ya da siyasi mahkûmların tahliyesi gibi somut adımlar bekleniyordu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in üst üste yaptığı açıklamalar da bu beklentileri daha da artırmıştı.

Ancak Cumhurbaşkanı’nın konuşması, bu yönde bir gelişme içermedi. Aksine, 2023 seçimlerinde ittifak yapan bazı küçük partilerin dışlandığı, yolun artık “AK Parti, MHP ve DEM Parti” ile devam edeceği mesajı verildi.

KRİTİK SÖZLER GERİ ÇEKİLDİ

Erdoğan’ın bu sözleri, Kızılcahamam’da devam eden AK Parti İstişare Toplantısı’na katılan bazı milletvekilleri tarafından tepkiyle karşılandı. Bu nedenle konuşmanın orijinal metninden bu ifade çıkarıldı ve Cumhurbaşkanlığı ile AK Parti’nin resmi internet sitelerinden kaldırıldı.

Yerine şu açıklama kondu:

“Unutmayalım, gönüller bir olunca sınırlar ortadan kalkar. İlk adım olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon kuracağız. Cumhur İttifakı olarak AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM heyetiyle bu süreci pişirerek geleceğe taşıyacağız.”

ÇİFT MESAJ: MUHALEFETE AÇILIM, TERÖRE GÖZDAĞI

Erdoğan, konuşmasının devamında bir yandan toplumsal uzlaşı ve diyalog mesajı verirken, diğer yandan PKK’ya yönelik net bir uyarıda bulundu:

“Derdimiz var, dertliyiz. El ele verdik, Allah’ın izniyle bu engelleri aşacağız. Türkiye kardeşlikle büyüyecek, demokrasiyle güçlenecek. Biz bir adım atana her türlü kolaylığı sağlarız. Ancak sular tersine akarsa, gereğini de yaparız.”

Bu açıklama, siyasi sürece dahil olmak isteyen aktörlere açık kapı bırakılırken, karşı çıkacak olanlara da sert bir duruş sergileneceği şeklinde yorumlandı.

MUHALEFETTEN SERT ELEŞTİRİLER

Edoğan’ın açıklamaları, başta CHP olmak üzere muhalefet partilerince sert şekilde eleştirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaş üç gün kulağını açtı, umutla müjde bekledi. Ama karşısında yine demokrasiye savaş açan, rakiplerini hapse atan, seçilmiş belediye başkanlarını görevden alan otokrat bir iktidar buldu. Bugün DEM Parti ile görüşenler, dün bizi terörist ilan ediyordu. Şimdi ise terör örgütünün başıyla masaya oturdular.”

Özel ayrıca, Saraçhane direnişini hatırlatarak, “Yedi gün yedi gece demokratlar olarak direndik. Demirtaş’a da İmamoğlu’na da özgürlük dedik. Seçilmişlerin yanında durduk” dedi.

DEM PARTİ: “BU BİR SÜREÇ İTTİFAKI”

Erdoğan’ın “DEM’li yürüyüş” açıklamasına yanıt, DEM Parti’den de geldi. TBMM Başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, bu sözlerin yanlış anlaşılmaması gerektiğini belirtti:

“Bu bir siyasi ittifak değil, süreç ittifakıdır. Demokratik çözüm ve toplumsal barış çabaları kapsamında değerlendirilmelidir.”

Ancak DEM Parti içinde de sürece temkinli yaklaşanlar var. Bazı çevreler, somut adımlar atılmadığını, sürecin henüz şeffaf yürütülmediğini ve hükümetin samimiyetinden emin olunmadığını dile getiriyor.

Kulislerde, bu çıkışın esas amacının anayasa değişikliği sürecinde DEM Parti’nin desteğini almak olduğu konuşuluyor. Ekonomik kriz ve toplumsal sorunların ağırlaştığı bir ortamda, siyasi gündemin “normalleşme” başlığıyla yeniden şekillendirilmesi hedefleniyor olabilir.

Ancak hem DEM Parti’nin hem de kamuoyunun sürece nasıl karşılık vereceği, iktidarın atacağı somut adımlara bağlı olacak.

Sonuç olarak, Erdoğan’ın Kızılcahamam konuşması, ittifak dengelerinin değiştiğini gösterdi. Ancak bu değişim, yalnızca söylemde mi kalacak, yoksa somut politikalarla mı desteklenecek, bunu zaman gösterecek. Muhalefet cephesi bu süreci “samimiyetsizlik” olarak nitelendirirken, iktidar ise “yeni bir başlangıç” mesajı vermeye çalışıyor.