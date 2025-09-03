Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Fuat Bilgili, okul çağındaki çocuklarda yanlış ayakkabı seçiminin ayak sağlığını etkileyebileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgili, yanlış ayakkabı seçiminin çocuklarda ayakların şeklini bozabildiğini ve yürüme sorunlarına yol açabildiğini aktardı.

Yanlış ayakkabıların halluks valgus (baş parmağın yana doğru eğilmesi), küçük parmak deformiteleri, nasır ve kallus gibi yapısal bozukluklara neden olabileceğini vurgulayan Bilgili, 'Çocuklarda ayakların doğru şekilde korunabilmesi için ayakkabının ayağa tam oturması hayati önem taşıyor. Okul çağındaki çocuklar uzun süre ayakta kaldıkları ve çanta taşıdıkları için yanlış ayakkabı seçimi, ayak ağrısı ve duruş bozukluklarına yol açabilir.' ifadelerini kullandı.

Bilgili, ayağın içe veya dışa basması gibi hafif şekil bozukluğu, nasır veya kallus gibi oluşumlar bulunan çocuklarda ayakkabı seçiminde yürüme analizinin önemli olduğunu anlatarak, şu bilgileri verdi:

'Ayak sağlığı ve yürüme sorunları bu yöntemle tespit edilebilir. Bu analiz sırasında ayakkabıların ayağa uyumu, basınç dağılımı ve yürüme esnasındaki hareketler değerlendirilir ve yürüme sorunları varsa tespit edilir. Sonuçlara göre çocuklara uygun ayakkabı, özel ortopedik tabanlıklar veya gerekli durumlarda tedavi seçenekleri önerilebilir.'

Ayakkabı seçiminde dikkat edilmesi gerekenlere değinen Bilgili, çocukların ayakkabısının ayağın morfolojisine uygun olması gerektiğini kaydetti.

Bilgili, ayakkabının genişliği, uzunluğu ve yapısının ayağa tam oturması, ayağı koruması ve yaralanma riskini azaltması gerektiğine dikkati çekerek, 'Ayakkabı kaliteli ve esnek malzemeden üretilmeli, nefes alabilir olmalı ve mutlaka deneme yapılmalıdır. Özellikle okul çağındaki çocuklar için topuk desteği ve ayağın tam kavranması çok önemlidir.' ifadelerini kullandı.

Ayakkabı alırken zamanlamanın da önemli olduğuna işaret eden Bilgili, 'Çocukların ayakları gün boyunca şişebilir, maksimum konfor sağlamak için ayakkabılar günün sonuna doğru alınmalıdır. Ayrıca ayakkabıyı sadece numarasına göre satın almayın, her yıl ayak ölçüsünü kontrol edin ve denemeden karar vermeyin.' önerilerinde bulundu.