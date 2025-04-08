Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Coca Cola ürünlerine yapılan fiyat artışını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, daha önce 60 TL olan 2.5 litre Coca Cola'nın fiyatı 70 TL'ye yükseldi.

Bu fiyat artışı, özellikle içecek sektöründe maliyetlerin arttığına işaret ediyor. Tüketiciler, gıda ve içecek ürünlerine yapılan zamların yanı sıra, genel ekonomik zorlukların giderek arttığını vurguluyor. Birçok kişi, artan fiyatların bütçelerini zorladığını ve yaşam maliyetlerinin sürekli olarak yükseldiğini belirtiyor.

Artan fiyatların özellikle dar gelirli aileler için büyük bir yük oluşturduğu ifade ediliyor. Türkiye'de son dönemde birçok ürüne gelen zamlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor, bu da halkın alım gücünü daha da düşürüyor.