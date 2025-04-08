Sendika, belirlenen yardım miktarlarının günümüzdeki temel bebek ihtiyaçlarını dahi karşılamaktan uzak olduğunu vurguladı.

Bakanlığın açıkladığı doğum yardımı ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için 5 yıl boyunca aylık 1.500 TL ve üçüncü ile sonraki çocuklar için ise yine 5 yıl boyunca aylık 5 bin TL olarak belirlenmişti. Başvuruların öncelikle e-Devlet üzerinden yapılacağı, imkanı olmayanların ise il müdürlüklerinden destek alabileceği duyurulmuştu.

Hekim Birliği yaptığı açıklamada, günümüzde sadece bir kutu bebek mamasının 400-500 TL, bebek bezinin ise 500 TL'yi aştığına dikkat çekerek, elektrik, su, kira, ulaşım ve sağlık giderleri gibi temel ihtiyaçlar da göz önüne alındığında, bir ailenin yalnızca bir aylık bebek masrafının açıklanan 5 yıllık desteği çoktan aştığını vurguladı.

Sendika, çocuk doğurmanın gerçekten teşvik edilmek isteniyorsa, öncelikle yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Yoksulluğun derinleştiği, temel gıdaya ulaşımın zorlaştığı bir düzende, bu rakamlar yalnızca istatistikleri süsler. Gerçek destek, sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşamı mümkün kılan sosyal politikalarla olur" ifadelerini kullandı.