ABBAS SATIR

Magazin basınında yer alan haberler ve katıldığı televizyon programları ile hep gündemde olan ünlü manken Tuğra Özay, Meclis’te İklim Kanunu ile ilgili muhalefetin düzenlediği basın toplantısına katıldı.

Siyah elbisesi, başında kırmızı şapka ve yıldızlı broşürü ile dikkatleri üzerinde toplan Tuğba Özay, İklim Kanunu’na başından bu yana karşı çıktığını ve sivil toplum örgütlerinin düzenlediği protesto gösterilerine katıldığını açıkladı.

Önce gündüz Ulus Meydanı’ndaki gösteriye katıldığını söyleyen sanatçı, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ’ın davetiyle Meclis’teki basın toplantısına geldiğini söyledi. Milletvekillerinin konuşmasından sonra, Meclis’te milletvekillerinin basın toplantısı yaptığı kürsüye gelen Tuğba Özay, İlkim Kanunun sadece çevreci değil, aynı zamanda kırsal kesimde yaşayan insanların hayatlarını oluşuz şekilde etkileyeceğini belirterek tasarıya karşı çıktığını vurguladı.

“SİYASETE İLGİM VAR”

Eğitici ve siyasetçi bir aileden geldiği söyleyen sanatçı Tuğba Özbay, “Siyasete olan ilgimi, toplumsal olaylara olan duyarlılığımı herkes biliyor. Geçtiğimiz seçimlerde babamın ısrarı ile CHP’den İstanbul 1’inci Bölge Milletvekili aday adaylık için başvurmuştum. Ancak olmadı. Şimdi ilk seçimlerde milletvekili olacağım ve bu kürsüden konuşacağım.” dedi.

Gazetecilerin “Şimdi hangi partiden aday olacağını soran gazetecilere, yanıt vermezken Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ “Tabi ki bizim partiden aday olacak” diye konuştu.