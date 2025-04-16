Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Nallıhan Belediyesi zeytin yetiştiriciliğini yaymak ve yaşatmak adına %50 hibeli zeytin fidanı desteği verecek. Agroekolojik iklim özelliği gösteren mahallerde katma değeri yüksek bir ürün olan zeytin yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak amacıyla 17 Nisan günü Çamalan Mahallesinde, saat 12.00'de zeytin fidanı dağıtılacak.

"Toprağına sahip çıkan her üreticimizin her zaman yanındayız"

Nallıhan Belediyesi'nin destekle ilgili mesajı şöyle: "Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş desteği ile Nallıhan’da üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Agroekolojik iklim özelliği gösteren mahallelerimizde katma değeri yüksek bir ürün olan zeytin yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak amacıyla %50 hibeli %50 çiftçi katkı paylı zeytin fidanı dağıtımını 17 Nisan 2025 Perşembe günü saat 12.00’de Çamalan Mahallemizde gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.