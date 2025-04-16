Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Beylikdüzü'nde "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuştu.

"Türkiye yarınlarına sahip çıkıyor"

Özel'in satırbaşları şöyle: İstanbul’un iradesine Türkiye’nin yarınlarına sahip çıkan cesur güzel insanlar hepiniz hoşgeldiniz. Hepinize saygıyla selamlıyorum. 19 Mart darbesine 19 Mart Çarşamba akşamı başlayıp 26 Mart gününe kadar yedi gün yedi gece Saraçhane‘de İstanbul’un iradesine Türkiye’nin yarınlarına sahip çıktık. O gün İstanbul’un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ona sahip çıkmak için toplanan milyonlara şöyle seslendik Ekrem İmamoğlu adına millet büyüktür milletin iradesi şeyin üzerindedir." dedi.

"Sonuç alana kadar devam"

Genel Başkan Özel, "Ekrem Başkan, Murat Başkan çıkmadan durmayacağız, silmeyeceğiz susmayacağız. Maltepe’deki muhteşem kalabalığa 19 Mart darbesine karşı 23 Mart Pazar günü kalkıp sokaklara çıkıp oy kullanma sandıklarında dayanışma gösteren gelen seçen tarihe geçen 15.500.000 kişi demokrasi kahramananına helal olsun. Köprüyü geçtik, Maltepe’de hep birlikte yattık. Geçen hafta Şişli'deki o muhteşem kalabalığı bütün Türkiye gördü. Şimdi bu ekranlarda bu yaşam vadisinde Ekrem başkanın yaşam Vadisinde Murat Çalık’ın gözbebeği yaşam Vadisi’nde görüntüye bakın. Biz burada eylem yapıyoruz eylem yapıyoruz ve sonuç alana kadar bu eylemleri sürdüreceğiz. Ne zaman sonuç alacağız, Ekrem başkan ve Murat başkan çıktığında." diye konuştu.

"Hazımsızlar seçimi iptal etti"

Ekrem başkanın diploma iptaline tepki gösteren Özel, "Vatandaşlar mazbata iptaline direndi. Ekrem başkan ceketi atıp kolları sıvayıp yola çıktığı kürsü burası. 2009’da partimizin Beylikdüzü belediye İlçe Başkanı olan 2014’te Partimizin Belediye Başkanı olan adayı olan ve o günden bugüne Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği bütün adayları yenerek 2014’te Ak Parti’den kalan 2019’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi karşısına Türkiye’nin son başbakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi‘nin başkanı konduğu halde 13.000 oy alan hazımsızlar seçimi iptal ettiğinde ardından yapılan yeni seçimde kolları bu kürsüde 806.000 farkla kazanan ve karşısına belediyecilik en iyi bildiklerini düşündükleri bakanlarını çıkardıkları, 17 milletin gönlünden kopan milletin bağrından çıkan dolmakalemin mürekkep dökülen adı aslında Tayyip Erdoğan’ın sekreterleri ile muhatap oldu." dedi.