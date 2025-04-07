Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, çok taraflılığı korumak amacıyla uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, bugün Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, gümrük vergilerine ilişkin açıklamada bulundu. Sözcü Lin, ABD'nin gümrük vergilerini kötüye kullanarak ilgili tüm ülkelerin meşru çıkarlarını zedelediğini, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını ihlal ettiğini ve çok taraflı ticaret mekanizmasıyla küresel ekonomik düzene zarar verdiğini söyledi.

Lin, DTÖ’nün merkezinde yer aldığı çok taraflı ticaret sistemini ve uluslararası toplumda adaletin korunmasını desteklemek için ilgili taraflarla birlikte çaba göstermeye devam edeceklerini bildirdi.