Güney Kore'de yeni devlet başkanını belirlemek üzere seçim tarihi netleşiyor.

Yonhap ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, 3 Haziran’da yapılması planlanan başkanlık seçimleri için tarih, yarın Başbakan Han Duck-soo’nun başkanlık edeceği kabine toplantısında resmen onaylanacak.

Anayasa gereği, görevden alınan devlet başkanının ardından ülkenin en geç 60 gün içinde seçimlere gitmesi gerekiyor. Eğer seçim tarihi onaylanırsa, adaylar en geç 11 Mayıs’a kadar başvurularını yapacak. Seçim kampanyalarının ise 12 Mayıs’ta başlaması planlanıyor.

Yeni devlet başkanı, 3 Haziran’da yapılacak seçimlerin ardından göreve başlayacak.

Yoon Suk Yeol Dönemi ve Azil Süreci

Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024’te, "muhalefetin devlet karşıtı eylemlerde bulunduğu" iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmişti. Ancak bu karar, meclisin karşı çıkması ve Bakanlar Kurulu’nun onayıyla iptal edilmek zorunda kalmıştı.

14 Aralık 2024’te Ulusal Meclis’te yapılan oylamada, Yoon hakkında azil süreci başlatıldı ve Anayasa Mahkemesi'nin kararı beklenerek geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.

Yargı sürecinin ardından Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan’da verdiği kararda azil talebini kabul etti ve Yoon’un görevden alınmasını, sıkıyönetim ilanındaki anayasal ihlalleri gerekçe göstererek onayladı.