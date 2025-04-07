Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kurultayın tamamlandığını duyuran Yaman, yeniden Genel Başkanlığa seçilen Özgür Özel başta olmak üzere, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) seçilen tüm partilileri tebrik ederek başarılar diledi.

Kurultayda bulunamayan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve Silivri'deki partililere selamlarını ileten Yaman, kurultay delegelerinin özverili çalışmalarına da teşekkür etti.

CHP'nin köklü bir çınar olduğunu vurgulayan Dr. Yaman, partinin güçlü kadrosuyla birlik ve beraberliğini artırarak iktidar yürüyüşüne emin adımlarla devam ettiğini belirtti. Yaman, yeni PM üyesi Berkay Gezgin'in "Her şey çok güzel olacak" sözlerini de paylaşımına ekledi.

"Tüm değerli arkadaşlarımı yürekten kutluyor, başarılar diliyorum"

21.Olağanüstü Kurultayı”nın tamamlandığını ifade eden Yaman, "Başta, Genel Başkanlığa yeniden seçilerek güven tazeleyen Sn. Özgür Özel, olmak üzere, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu’na seçilen tüm değerli arkadaşlarımı yürekten kutluyor, başarılar diliyorum. Kurultayımızda yanımızda bulunamayan, Cumhurbaşkanı adayımız Sn . Ekrem İmamoğlu ve Silivri’deki tüm yol arkadaşlarımıza selam ve sevgilerimi yolluyor, kurultay delegelerimize özverili çalışmaları için teşekkürlerimi sunuyorum. " şeklinde açıklama yaptı.