Papa Francis, çifte zatürre teşhisi ile tedavi görmek üzere 14 Şubat’ta Roma’daki Gemelli Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastanede uzun bir tedavi sürecinden sonra 23 Mart’ta taburcu olan Papa, iyileşmesinin ardından Vatikan’a geri döndü. Bugün, tedavisinin ardından ilk kez Vatikan’da halkla buluştu ve onları selamladı.

Vatikan’daki geleneksel "Urbi et Orbi" mesajı öncesinde yapılan törende, Papa Francis, halkına sağlıklı olduğunu ve dua eden herkese teşekkür etti. Vatikan'da büyük bir coşku ve sevgiyle karşılanan Papa, sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavi sürecinde gösterilen desteği minnetle karşıladığını belirtti.

Papa Francis’in hastalığı sırasında, dünya çapında milyonlarca kişi dua etmiş ve liderinin iyileşmesi için dileklerde bulunmuştu. Vatikan'da yapılan açıklamada, Papa’nın tedavisinin başarılı geçtiği ve sağlık durumunun hızla iyileştiği vurgulandı. Ayrıca, Papa’nın önümüzdeki günlerde daha fazla kamu etkinliğine katılmasının planlandığı ifade edildi. Papa'nın yeniden halkla buluşması, Katolik dünyasında büyük bir moral kaynağı oldu.

Vatikan’a döner dönmez Papa Francis, Vatikan halkına hitap ederken, zorluklarla başa çıkarken gösterilen dayanışma ve sevginin kendisini derinden etkilediğini dile getirdi. Sağlığına kavuşmuş olmanın verdiği rahatlıkla halkı selamlayan Papa, umut ve iyileşme mesajları verdi.