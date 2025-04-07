Avrupa'da gaz fiyatları önemli bir düşüş yaşadı. Hollanda merkezli, derinliği en fazla olan sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, Mayıs 2024 vadeli kontratlarda megavatsaat başı gaz fiyatı, bir önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 4oranında düşerek 35 avro seviyesinden işlem görmeye başladı. Ancak, açılışın ardından gaz fiyatları daha da gerileyerek, yüzde 8 oranında bir azalma ile 33,5 avro seviyesine kadar düştü.

Saat 10.50 itibarıyla ise fiyatlar, 34,5 avro seviyesinde işlem görüyordu. Böylece, Avrupa'daki gaz fiyatları, Mayıs 2024'ten bu yana görülen en düşük seviyeye inmiş oldu.

Bu sert fiyat düşüşünün arkasında ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifeler ve bu tarifelere yönelik ülkelerin vereceği tepkilere dair belirsizlikler bulunuyor. ABD'nin ticaret politikalarındaki korumacı tutum, global ekonomik büyüme üzerinde olumsuz bir etki yaratacağı endişelerini artırarak, emtia fiyatlarını olumsuz yönde etkiliyor. Küresel ekonominin yavaşlamasının ise enerji talebini düşürebileceği yönündeki korkular, gaz fiyatlarındaki düşüşü tetikliyor.