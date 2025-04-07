Uzun zamandır kanserle mücadele eden aktör Jay North'un dün sabah evinde yaşamını yitirdiği bildirildi. North, 1959-1963 yılları arasında yayınlanan 'Dennis the Menace’ dizisinde savaş sonrası dönemin ‘Amerikan çocuğu’ imajını yansıtan ‘Dennis Mitchell' karakteriyle tanınıyordu.

Jay North, Amerikalı bir aktördür. 3 Ağustos 1951'de Hollywood, Kaliforniya'da doğmuştur. En çok 1960'ların popüler televizyon dizisi "Dennis the Menace"'te canlandırdığı Dennis Mitchell karakteriyle tanınır. Dizi, Jay North'un çocukluk oyunculuğundaki en önemli işiydi ve ona büyük bir ün kazandırdı. "Dennis the Menace", 1959'dan 1963'e kadar yayınlanmış ve North'un performansı oldukça beğenilmiştir.

Daha sonra, North, kariyerine devam etti ancak hiçbir zaman "Dennis the Menace" kadar büyük bir başarı yakalayamadı. Dizi dışında, film ve televizyon projelerinde yer aldı, ancak daha az dikkat çeken yapımlarda bulundu.

Jay North'un oyunculuk kariyerinden sonra hayatının bazı dönemlerinde daha sakin bir yaşam sürmeye karar verdi ve zaman zaman özel hayatıyla ilgili medya ilgisinden uzak durdu.