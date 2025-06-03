Abbas SATIR

TBMM'de başkanlık seçimleri sırasında oyunu kullanan CHP'li milletvekilleri, basın bölümüne ellerinde "İmamoğlu'na Özgürlük" pankartı çıkararak gösteri yaptılar.

Özgür Özel'e Alkış

TBMM Başkanlığı için oyunu kullanmak üzere Meclis salonuna giren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri tarafından alkışlarla karşılandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanlığına yeniden aday olan Numan Kurtulmuş’un yanına giderek başarılar diledi.

Özel, diğer adaylara da başarılar diledi.