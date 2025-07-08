Antalya’nın Manavgat ilçesinde CHP’li Belediye’ye yönelik başlatılan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Daha önce belediye meclis üyesi Mehmet Tosak ile iş insanları Mesut Kara, İlker Günay, Mehmet Ali Fansa, Kemal Taş ve Şükrü Ilgın da tutuklanmıştı.

Soruşturma Derinleşiyor: 34 Gözaltı, 7 Yeni Şüpheli

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan işlemlerinde rüşvet alındığı öne sürüldü. Emniyet güçlerinin dört ay süren teknik ve fiziki takibi sonucu operasyon düzenlendi. İlk etapta 34 kişi gözaltına alındı. İfadelerin ardından yedi kişi daha gözaltına alındı.

Delil: Rüşvet Görüntüleri Soruşturma Dosyasında

Soruşturma dosyasına, Belediye Başkan Yardımcısı M.E.T.’nin, C.C. isimli bir şahıstan rüşvet aldığına dair olduğu iddia edilen görüntüler de eklendi. Görüntülerin soruşturmanın seyrinde kritik delil olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

800 Milyon Liralık Kamu Zararı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’nün raporuna göre soruşturma kapsamında belediyeye ait iştirakler ve spor kulübü üzerinden kurulan paravan şirketlerle sahte fatura düzenlenerek haksız kazanç elde edildi. İddialara göre:

Ruhsat işlemleri için rüşvet talep edildi, ödeme yapılmadan onay verilmedi.

Belediye Başkanı Kara'nın yeğeni H.C.G. rüşvet trafiğinde aracı olarak kullanıldı.

Sahte alım-satım belgeleriyle yaklaşık 800 milyon lira kamu zararı oluştu.

Yargı Süreci Başladı, CHP’den Sessizlik

Tutuklananlar arasında üst düzey belediye yöneticilerinin bulunması, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. CHP Genel Merkezi’nden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, davanın ilerleyen günlerde siyaset arenasında da tartışmalara neden olması bekleniyor.