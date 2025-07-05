Türkiye'de siyasi arenada son dönemde dikkat çeken gelişmelerden biri, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) bağlı belediye başkanlarının gözaltına alınmasıyla yaşandı. Adana, Adıyaman ve Antalya illerinin CHP'li büyükşehir belediye başkanları, yolsuzluk soruşturmaları çerçevesinde gözaltına alındı. CHP Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK), gözaltıların ardından yoğun bir gündemle toplandı. Gözaltına alınan isimler arasında, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yer alıyor. Soruşturmanın detayları ve MYK toplantısının ardından yapılacak açıklama merakla bekleniyor.

Antalya'da Rüşvet Soruşturması: Başkan Böcek de Gözaltında



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan rüşvet soruşturması, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i de hedef aldı. İddiaya göre, belediye başkanları ve üst düzey yöneticilere rüşvet vererek ihaleleri organize ettikleri öne sürülen bir suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturmada, Böcek’in de bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Böcek’in de aralarında bulunduğu şüphelilerin ifadeleri ve evraklar üzerinden incelemeler sürüyor.

Büyükçekmece Belediyesi Yolsuzluk Soruşturması Devam Ediyor



Büyükçekmece Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması da genişliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğindeki suç örgütü hakkında soruşturma başlatmıştı. Bu çerçevede, Belediye başkanları ve belediye yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddia edilen örgüt hakkında yeni gözaltı kararları alındı. Aziz İhsan Aktaş’a ait firmalarda çalışan tanıklar ve tutuklu bulunan bazı şüphelilerin ifadeleri inceleniyor. Soruşturma, yolsuzlukla mücadelenin ne denli önemli olduğunu gözler önüne seriyor.

Soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile 2 şüpheli, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın rüşvet soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı. Gözaltılar, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nün organize ettiği operasyonda gerçekleştirildi. Böcek ve diğer şüphelilerin, ihaleleri organize etmek amacıyla rüşvet almakla suçlandığı iddia ediliyor. Böcek'in ve diğer şüphelilerin sorgu süreçleri devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğindeki suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri düzenlediğini öne sürüyor. Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik soruşturma, yolsuzluk dosyasını daha da büyütüyor ve çeşitli yerel yönetimlere kadar yayıldığı iddiaları gündemde.

Antalya ve diğer şehirlerde devam eden bu yolsuzluk soruşturmaları, Türkiye'nin yerel yönetimlerinde şeffaflık ve hesap verebilirlik konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getiriyor. CHP'de ise MYK'nın toplandığı ve gelişmeler hakkında bir açıklama yapacağı duyuruldu. CHP Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlığında yapılan toplantıda, parti içinde konuya ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

CHP’li belediye başkanlarına yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmaları, yerel yönetimler üzerinde etkilerini göstermeye devam ediyor. Antalya'daki rüşvet soruşturması ve Büyükçekmece'deki yolsuzluk davaları, ülke genelindeki belediyelerdeki denetim eksikliklerini gözler önüne seriyor. Gözaltına alınan belediye başkanları ve üst düzey yöneticiler hakkındaki soruşturmalar sürerken, CHP'nin MYK toplantısının ardından yapılacak açıklamalar da kamuoyunun dikkatle takip edeceği gelişmeler arasında yer alıyor.