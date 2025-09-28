Ankara’da 29 Eylül ile 5 Ekim tarihleri arasında hava sıcaklıkları yüksek seyretmeye devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, bölge genelinde güneşli hava hakim olacak. Barajların kritik seviyeye geldiği bu dönemde, ekim ayına rağmen sıcak havalar etkisini sürdürecek. Yetkililer, su kaynaklarının korunması konusunda vatandaşları duyarlı olmaya çağırıyor.

Hafta sonu, Cumartesi ve Pazar günleri özellikle güneşli ve sıcak havalar bekleniyor. Haftanın ilk günlerinden itibaren ise hafif bir serinleme olacak ancak yağmur ihtimali bulunmuyor. Ankara sakinleri, önümüzdeki günlerde yağmursuz ve keyifli havanın tadını çıkarabilir. Özetle, Ankara’da önümüzdeki hafta boyunca açık ve güneşli havalar etkili olacak; şemsiye ve yağmurlukları bir süre daha rafa kaldırabilirsiniz.