Erciyes Dağı’nın eteklerinde yaz aylarının gelmesiyle tarım sezonunu açan çiftçiler arasında, 50 yaşındaki Cafer Günek farklı bir öne çıkıyor. Günek, tarım arazilerini traktörlerin çalışamadığı dik ve engebeli bölgelerde, doğuştan tek gözü görmeyen “Köroğlu” isimli atıyla sürerek ekime hazırlıyor. Çocuk yaşlarda babasından öğrendiği mesleği sürdüren Günek, ilçede bu işi yapan tek kişi olduğunu dile getirerek, “Köroğlu ile yol arkadaşı olup işleri beraber yapar, ekmeğimizi kazanırız” diye konuştu.

Bu İşle 2 Çocuk Okutmuş

Günde yaklaşık 4 bin lira yevmiye kazanan Günek, elde ettiği gelirle biri veteriner, diğeri sağlık memuru olan iki çocuğunu okutmayı başardı. Günek, “Bu işler zahmetli ve yorucu. Engebeli, traktörlerin çalışmadığı arazilerde atla bu işi yaparız. Günlük yevmiyemiz 4 bin lira civarında” dedi.

‘Hayvanla İşlenen Toprak Daha Verimli’

Cafer Günek, kara sabanla yapılan tarımın toprağı bereketli tuttuğunu vurguladı. Makinelerin aksine, atla işlenen toprağın doğal yapısının bozulmadığını söyleyen Günek, “Geçmişte ecdatlarımız öküz çiftinin çok bereketli olduğunu söylerdi. Bunun sebebi kara sabanın toprağı korumasıdır. Makineler derine dalıp ham toprağı çıkartıyor, bu da verimsizlik getiriyor. Hayvanla işlenen toprak ise verimli ve bereketli olur” ifadelerini kullandı.

Bir Attan Daha Fazlası

Atının bir gözünün doğuştan görmediğini ve bu yüzden adını “Köroğlu” koyduğunu belirten Günek, Köroğlu’nun kendisi için sadece bir iş arkadaşı değil, aynı zamanda bir dost ve kardeş kadar yakın olduğunu dile getirdi. Günek, “At insana çok yakındır, sevgiyi çok ister. Muhabbet edersin, konuşursun, sohbet edersin. At gerçekten insanın her şeyine hemhal olur, bir dosttur, arkadaştır” dedi.

Emekliliğinin Tadını Köroğlu ile Çıkarıyor

Yeni neslin bu işin zorluğundan dolayı atla saban koşmadığını vurgulayan Günek, ata mesleğine elinden geldiğince sahip çıktığını söyledi. Kış aylarında fabrikalarda çalışarak emekli olduğunu da belirten Günek, emekliliğini ise Köroğlu ile birlikte doğada, dağ bayır gezerek geçirdiğini sözlerine ekledi.