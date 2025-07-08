İzmir'in Foça ilçesine bağlı Yeni Foça’da sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Menemen'in eski belediye başkanlarından CHP’li Tahir Şahin (66), denizde yüzerken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaz tatilini Yeni Foça’daki yazlığında geçirmekte olan Tahir Şahin, sabah saatlerinde Burunucu Mevkii’nde denize girdi. Yüzdüğü sırada fenalaşan Şahin'i gören çevredeki vatandaşlar hemen müdahale ederek denizden çıkardı ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi sahilde gerçekleştirdi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Şahin, hızla Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Şahin kurtarılamadı.

1999-2009 yılları arasında Menemen Belediye Başkanlığı görevini yürüten Tahir Şahin, aktif siyaset hayatı boyunca CHP saflarında önemli görevlerde bulunmuştu. Şahin’in vefat haberi başta Menemen olmak üzere İzmir genelinde büyük üzüntü yarattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.