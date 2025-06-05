İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tutuklanan CHP'li Avcılar, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Ceyhan ve Seyhan Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"1. İstanbul İli Avcılar İlçe Belediye Başkanı Utku Caner ÇAYKARA;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında hakkında "İcbar Suretiyle İrtikap" suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 03Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

2. İstanbul İli Büyükçekmece İlçe Belediye Başkanı Hasan AKGÜN;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/76021 sayılı dosyasında hakkında “Rüşvet Almak ve İcbar Suretiyle İrtikap" suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/895 sorgu numaralı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden; .06.2025 tarihli ve 2025/615 sorgu numaralı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden;

Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

3. İstanbul İli Gaziosmanpaşa İlçe Belediye Başkanı Hakan BAHÇETEPE;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında hakkında "Rüşvet Almak" suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/337 sorgu numaralı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden;

Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

4. Adana İli Ceyhan İlçe Belediye Başkanı Kadir AYDAR;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında hakkında "İcbar Suretiyle İrtikap" suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/615 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden;

Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

5. Adana İli Seyhan İlçe Belediye Başkanı Oya TEKİN;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında hakkında "icbar Suretiyle İrtikap" suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/615 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden;

Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır."