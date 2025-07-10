Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yapılan operasyonlar devam ederken, Genel Başkan Özgür Özel'den bir hamle geldi. Özel, tüm CHP’li belediye başkanlarını Ankara’daki genel merkeze davet ederek önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının, partiyi hedef alan son operasyonların ardından yerel yönetimlerin tutumunu belirlemek ve dayanışma mesajı vermek amacıyla yapıldığı düşünülürken, Özgür Özel’in, belediye başkanlarına yönelik baskılara karşı ortak duruş sergilenmesi gerektiği yönünde mesajlar verdiği belirtiliyor.

Parti kulislerinde, bu toplantının CHP’nin önümüzdeki dönemde izleyeceği stratejinin belirlenmesinde kritik bir rol oynayacağı yorumları yapılıyor.