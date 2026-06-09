Zehra Önen/Abbas Satır

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı, meclis binası önünde toplanan partililere hitap ederek gündeme damga vuran açıklamalarda bulundu. Yaşanan gerginliğin ardından kürsüye çıkan CHP lideri, meclis kapısında yaşanan olayların partinin meşru yönetimine yönelik bir girişim olduğunu savunurken, alanda bulunan partililere teşekkür etti.



CHP Genel Başkanı: “CHP’ye Karşı Bir Girişimle Karşı Karşıyayız”



Konuşmasına meclis önündeki kalabalığı selamlayarak başlayan CHP Genel Başkanı, yaşanan sürecin doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi’ni hedef aldığını öne sürdü. CHP’nin Türkiye’nin kurucu partisi olduğunu vurgulayan Genel Başkan, meclis önünde yaşanan gelişmeleri sert sözlerle değerlendirdi.



Partililere seslenen CHP lideri, “Bugün Türkiye’nin kurucu, kurtuluşun ve kuruluşun partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’ne, onun seçilmiş genel başkanına ve milletvekillerine karşı yapılmak istenen girişimi meclis kapılarında geri püskürttünüz” ifadelerini kullandı.



“Meclis Kapısına Dayandılar” İddiası



CHP lideri, meclis çevresinde yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmesinde, bazı grupların organize şekilde bölgeye getirildiğini ileri sürdü. Bu kişilerin parti faaliyetlerini sabote etmeyi amaçladığını iddia eden CHP Genel Başkanı, meclis önünde toplanan partililerin gösterdiği duruşun önemli olduğunu söyledi.



Konuşmasında, “Partinin sokağından bile geçmemesi gereken kişiler bugün meclis kapısına dayanarak içeri alınmak istendi. Amaçları burayı sabote etmek ve gerekirse kaba kuvvetle ele geçirmekti. Sizler buna izin vermediniz” dedi.



“Türkiye Sizinle Gurur Duyuyor”



Alana gelen partililerin kararlılığını öven CHP Genel Başkanı, yaşanan süreçte gösterilen dayanışmanın tarihe geçeceğini belirtti. Katılımcıların haklı bir mücadele verdiğini ifade eden CHP lideri, şu sözlerle teşekkür etti:

“Düne kadar bu toplantıdan haberdar olmayan ama haklının yanında durmak isteyen sizler buraya geldiniz. O cılız ama haklı ve güçlü bedenlerinizi, haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı siper ettiniz. Türkiye sizinle gurur duyuyor.”



Siyasi Gündemde Yankı Uyandırdı

CHP Genel Başkanı’nın meclis önünde yaptığı açıklamalar siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırdı.