CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Kadıköy'deki mitinginde konuştu. Özel, "Onlar Saraçhane'de darbeye kalkıştıklarında ve biz çağrı yaptığımızda köprüleri kaldırdılar, vapurları bağladılar, metroları kapattılar ama İstanbul sel oldu aktı, Saraçhane'de bir darbeyi püskürttü. Geçtiğimiz hafta İstanbul İl Başkanlığımıza, binaya dava açtılar, başkana dava açtılar. En son defalarca reddedilen bir taleple, ayarlanmış bir mahkeme, sicili AK Partili bir hakim ve o baş kötünün koordinasyonunda İstanbul İl Başkanlığımıza kayyım atamaya kalktılar. Bir bütün olarak bu partiye sahip çıkanlara minnet borçluyuz. Bir yandan sanki CHP'liymiş gibi bizim partiden daha önce uzaklaştırdığımız 30 kişilik bir listeyi İstanbul emniyetine vermişler. İçinde önceki genel başkanımıza küfreden de var, Özgür Başkanımıza küfreden de var. Milletten 'Seni belediyede işe sokacağım' diye 20 bin lira para alıp garibanları dolandıranlar var. Partiden atmışız onları, şimdi diyorlar ki 'Bunları koyalım İstanbul'un başına. Seçilmişler giremesin. Bunlar o binaya rahat girip çıksın.' Biz bu kötülüğü, milim milim nasıl tasarlandığını, dilekçelerin kime verdirildiğini, mahkemenin nasıl ayarlandığını, bu sarayın kumpasını çözdük. Merak etmeyin, kumpasçıları da gömeceğiz, işbirlikçilerini de gömeceğiz" dedi.

Özel, "Geçen gün buradaki hazırlıkları yaparken Kadıköy sokaklarında dolaşan Özgür Çelik'e nasıl sarıldığınızı, nasıl sahip çıktığınızı gördüm. Bu yeter. Başkasının adını anıp da hak etmediği bir önemi kimseye vermeyin. Ayrıca bugün il başkanlığını Bahçelievler ilçemizin ikinci katına koyduk. Oraya bugün Kayseri'den Özgür Çelik'i görmeye gelmiş biri. İlçe başkanı aradı, haber veriyor. Köşedeki bakkaldan bir kilo çay, bir paket de şeker almış destek olsun diye. Bizi bunlar ayakta tutuyor. O yüzden sevginin egemen olduğu yerde, dostluğun egemen olduğu yerde, 9 Eylül çelengini 8 Eylül günü 5 bin polisle partiye gelenlerle değil 9 Eylül'de Özgür Çelikle birlikte 7 bin kişiyle koyduk, 7 bin kişiyle. Her birisi bu mücadeleye sahip çıkmak için her birisi Taksim Meydanı'nın milletin meydanı olduğunu bildiği için 'Ata'nın huzurunda Özgür Çelik, Özgür Özel bir başına gitmesin' diye günün ortasında bir X paylaşımına Taksim Meydanı'nı dolduranlara selam olsun, helal olsun. Buradan şunu söyleyelim: Taksim Meydanı emekçilerindir. O meydanı geri alacağız. O meydanı emekçilere geri vereceğiz" dedi.

Özel, "İl binası Bahçelievler'e taşındı, mevcut bina genel merkeze kayıtlı. O günden beri İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanlığı bir dilekçeyi sisteme girip, adres değişikliğini yapmamaya direniyorlar. Milletvekillerine, dokunulmazlığı olan milletvekillerine gaz sıkanları, darp edenleri, baba evinde, Atatürk'ün evinde direnenleri, 'sokağı karıştırmak' gibi bir şeyle suçluyorlar. O insanları biz baba evine çağırdık. Baba evinin kapısını çevirip, onları sokakta bırakan sizlersiniz. Sokak karışsın diye umutlanan sizlersiniz. Ama bu kitlenin ne sizin o çok korktuğunuz sokaklarda, 'Aman ha sokaklar karışacak' tehdidiyle sizden korkacak hali var ne de sizin oyununuza gelecek hali var. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. İcap ettiğinde 'sokağa' deyince gelenleri, milyonlar olanları, darbeleri püskürtenleri görüyoruz. Bu darbecilere karşı meydanları dolduruyor, sokaklara güveniyor ama asla şiddete bulaşmıyoruz. Bizi şiddete çekemezler ancak asla da eve gönderemezler. Direneceğiz" dedi. (DHA)