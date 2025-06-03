Konu ile alakalı MKE Ankaragücü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Aylin Nazlıaka, Ankara Milletvekili Sayın Semra Dinçer, CHP Ankara İl Başkanı Sayın Dr. Ümit Erkol,Keçiören Belediye Başkanı Sayın Dr. Mesut Özarslan,Gölbaşı Belediye Başkanı Sayın Yakup Odabaşı,Beypazarı Belediye Başkanı Sayın Dr. Özer Kasap,Kalecik Belediye Başkanı Sayın Satılmış Karakoç,kulübümüzü ziyaret ederek, Kulüp Başkanımız Sayın Gazi Ercüment Tekin ile bir araya gelmiş ve yeni yönetimimize başarı dileklerini iletmişlerdir. Bu nazik ziyaret, sadece bir nezaket göstergesi değil; aynı zamanda spora, gençliğe ve Ankaragücü’nün yeniden diriliş mücadelesine verilen güçlü bir destek olarak camiamızda büyük memnuniyet yaratmıştır. Saygıdeğer misafirlerimize camiamız adına teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz."

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Aylin Nazlıaka, Ankara Milletvekili Sayın Semra Dinçer, CHP Ankara İl Başkanı Sayın Dr. Ümit Erkol,Keçiören Belediye Başkanı Sayın Dr. Mesut Özarslan,Gölbaşı Belediye Başkanı Sayın Yakup Odabaşı,Beypazarı Belediye Başkanı… pic.twitter.com/LmKrbkVNJI Samsunspor’dan kutlama İçeriği Görüntüle June 2, 2025