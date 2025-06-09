Yılmaz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'e Allah’tan rahmet, ailesine, Manisalı hemşehrilerimize ve CHP teşkilatına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.”

Siyaset Dünyasından Taziye Mesajları Yağdı

CHP’li Başkan Zeyrek’in ani ölümü tüm Türkiye’de derin üzüntüye neden oldu. Siyasi parti liderlerinden yerel yöneticilere kadar çok sayıda isim, başsağlığı mesajları yayınladı.

Elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’e Allah’tan rahmet; ailesine, Manisalı hemşehrilerimize ve CHP teşkilatına başsağlığı diliyorum.



Mekânı cennet olsun. — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) June 9, 2025