Demans, Alzheimer, ve Parkinson hastalarının takibini kolaylaştıran Akıllı Takip Sistemi uygulamasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlar yanlarına teslim ediliyor.

Günün her saati izlenebilen uygulamayla, acil durumlarda hızlıca müdahalede bulunuluyor.

Akıllı Takip Sistemi için başvuru yapmak ve detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar ise (0312) 458 89 00 / 1188 numaralı telefondan kolayca bilgi alıyor.

Çankaya Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Alzheimer, Demans ve Parkinson hastalarının takibini kolaylaştıracak özel cihazları, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yakınlarına teslim ediyoruz. Akıllı Takip Sistemi sayesinde aileler, sevdiklerini günün her saati izleyebiliyor ve acil durumlarda hızlıca müdahale edilebiliyor. Başvuru ve detaylı bilgi için: (0312) 458 89 00 / 1188" ifadelerine yer verildi.

