Çankaya Belediyesi, ilçede yer alan Bahriye Üçok, Özdemir Özok, Naim Süleymanoğlu ve Nisan parklarında yürüttüğü bakım ve yenileme çalışmalarını tamamladı.

Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ekim ayı boyunca sürdürülen çalışmalar kapsamında, parkların genel düzeni ve altyapısı yenilendi. Oyun alanları, yürüyüş yolları, spor alanları, aydınlatma sistemleri ve oturma gruplarında onarım ve düzenleme çalışmaları yapıldı.

Çalışmalar kapsamında ayrıca, çim biçme, yabani ot temizliği ve çevre düzenleme işlemleri gerçekleştirildi. Çevresel hijyenin sağlanması ve görsel düzenin artırılması amacıyla yapılan yenileme çalışmalarıyla parklar, vatandaşların kullanımına hazır hale getirildi.