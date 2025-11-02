Ülkede kayıtlı 1 milyon 13 bin 375 seçmen, yerel saatle 07.00-19.00 arasında oy kullanabilecek. Bu turda, ilk turda en fazla oyu alan iki aday yarışıyor.

Başkent Üsküp Büyükşehir Belediyesi'nde, iktidardaki VMRO-DPMNE partisinin adayı Orce Gjorgjievski ile Levica (Sol) Partisi adayı Amar Mecinovic arasında kıyasıya bir yarış yaşanıyor.

Öte yandan Gostivar, Vrapçişte, Mavrovo-Rostuşe ve Merkez Jupa belediyelerinde, ilk turda seçime katılım oranı yeterli seviyeye ulaşmadığı için seçimler ileri bir tarihe ertelendi.

Seçimlerde, sürecin şeffaf yürütülmesi için 1.598 akredite gözlemci görev yapıyor.

Kuzey Makedonya’da 81 belediyede yapılan ilk tur seçimleri 19 Ekim’de gerçekleştirilmişti. Bu turda 44 belediye başkanı seçilirken, partilere göre dağılım şu şekilde olmuştu:

VMRO-DPMNE: 32 belediye

Vlen İttifakı: 5 belediye

Ulusal Entegrasyon İttifakı (AKI): 4 belediye

SDSM öncülüğündeki ittifak: 3 belediye

Ülkede 8’incisi düzenlenen yerel seçimler, daha önce 1996, 2000, 2005, 2009, 2013, 2017 ve 2021 yıllarında yapılmıştı.