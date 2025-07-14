Çankaya Belediyesi’nin ev sahipliğinde Keklikpınarı Pazaryeri’nde gerçekleşen “Birlik Aşuresi” etkinliği, 18 sivil toplum kuruluşunun ortak organizasyonuyla yoğun katılımla düzenlendi. Etkinlikte Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in yanı sıra, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara Milletvekilleri Aliye Timisi Ersever ve Umut Akdoğan, Sivas Milletvekili Tahsin Ocaklı ile CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da yer aldı.

"Aşure, Hem Yas Hem Umut"

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, konuşmasında aşurenin taşıdığı iki anlamı vurguladı. Aşurenin bir yönüyle Hz. Hüseyin ve arkadaşlarının Kerbela’daki direnişini anmak, zulme karşı duranları yad etmek olduğunu dile getiren Güner, “Kerbela, yüzyıllardır adaletin ve hakikatin sembolü olmuştur. Hz. Hüseyin’in izinde yürüyenlerin direnişi; Hallac-ı Mansur’da, Pir Sultan Abdal’da, Deniz Gezmiş’te, Sivas’ta yakılan canlarda ve Ali İsmail Korkmaz’da yaşamaya devam ediyor,” ifadelerini kullandı.

“Aşure, Ortak Aşkın Tadıdır”

Aşurenin diğer yönünün ise birlik ve dayanışma olduğuna işaret eden Güner, farklı malzemelerin tek bir kazanda uyumla kaynadığını, bu durumun Anadolu halkının paylaşımcı ruhunu yansıttığını belirtti. Demokrasi, Cumhuriyet ve eşit yurttaşlık vurgusu yapan Güner, “Bizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’ten ve Hz. Hüseyin’in adalet mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz,” dedi.

“Kerbela da Direniş de Bugün Hâlâ Sürüyor”

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Kerbela’nın insanlık tarihindeki en büyük acılardan biri olduğunu belirterek, günümüz direnişlerinin de aynı ruhla sürdüğünü ifade etti. Aynı zamanda madencilik yasasına karşı direnen yurttaşlarla da dayanışma içinde olduklarını aktardı.

Milletvekili Umut Akdoğan ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını ilettiği konuşmasında, Hüseyni bir duruşun önemini vurguladı. “Barış, demokrasi, hukuk ve kardeşlik; bizim dilimizden düşürmememiz gereken değerlerdir,” diyen Akdoğan, sözlerini Pir Sultan Abdal ve Atatürk’ün izinden gittiklerini söyleyerek tamamladı.