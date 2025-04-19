Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonslarıyla boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını uyararak, trafiğin kapatıldığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından, boğazın Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bulunan gemiler, güvenlik nedeniyle beklemeye alındı.

Yetkililer, sisin etkisini yitirmesiyle birlikte deniz trafiğinin tekrar normale döneceğini belirtti. Ancak vatandaşların ve denizcilerin, yetkili kurumlardan yapılacak resmi duyuruları takip etmeleri istendi.

Boğaz trafiğinde son durum, gelişmeler oldukça güncellenecektir.