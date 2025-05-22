Çamlıdere Belediyesi, Sarı Kavak Köyü, Aşağı Mahallesinde bulunan cami ve mahalle konağı önünde taş duvar ve zemin kaplama çalışmaları devam ediyor. Sarı Kavak Köyü sakinlerinin daha iyi bir alanda yaşaması için düğmeye basan Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan'da yakından takip ediyor.

"Mahalle Konağımızı güvenli ve görsel halle getirdik"

Başkan Ceylan'ın hizmete ilişkin duyurusu ise şöyle: "Sarıkavak Köyümüzün Aşağı Mahalle Camii ve Mahalle Konağının Çevresinin Taş Duvar ve Zemin Kaplama Çalışması Tamamlandı. Sarıkavak Köyümüzün Aşağı Mahallesinde bulunan Mahalle Camii ve Mahalle Konağının çevre düzenlemesi, taş duvar ve zemin kaplama çalışmasını tamamlayarak Caminin üst kısmında bulunan gevşek zemine taş duvar çalışması, giriş kısmına ise zemin kaplama çalışması yaparak sağlamlaştırıp daha güvenli ve görsel bir hale getirmiş olduk. Sarıkavak Köyü sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun." şeklinde konuştu.

Çamlıdere Belediye Başkanı Kimdir?

Adem Ceylan, 1963 yılında Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Çamlıdere'de, lise eğitimini Ankara'da tamamlamıştır. 1986 yılında Anadolu Üniversitesi Afyon Mali Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olmuştur

Kariyerine 1987 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü'nde memur olarak başlamış, 1990 yılında İçişleri Bakanlığı'nda Mahalli İdareler Kontrolörü olarak görev almıştır. 2006 yılında Ankara İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirilmiştir. Ayrıca, Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmıştır.

2024 yerel seçimlerinde, Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde bağımsız aday olarak belediye başkanlığına seçilmiştir.