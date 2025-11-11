İstanbul Büyükçekmece’de dün gece saat 22.43 sıralarında gerçekleşen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Olay, Mimarsinan Mahallesi D-100 Londra Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, şüpheli Hakan K. (32), önce otel odasında Melisa Kölekçi’yi (27) öldürdü. Ardından yanına çağırdığı Emre Güçlü (31) ve Emrah Yılmaz’ın (33) bulunduğu araca kurşun yağdırdı. Saldırıda Emrah Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, Emre Güçlü kaldırıldığı Mimar Sinan Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, 39 ADZ 818 plakalı otomobilde iki yaralı kişi olduğunu tespit etti. Emre Güçlü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, ön koltukta bulunan Emrah Yılmaz ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Her iki kişinin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Otel odasında kadın cesedi bulundu

Polis, olay yerinin yakınındaki Marina Park Otelin güvenlik kameralarını inceledi. Otel görevlilerinin bildirmesi üzerine 311 numaralı odada Melisa Kölekçi’nin cesedi bulundu. Olay yerinde 2 adet 9 mm tabanca kovanı ele geçirildi. Yapılan incelemelerde saldırıyı gerçekleştiren kişinin Hakan K. olduğu tespit edildi ve şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.