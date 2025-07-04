İzmir’in Buca ilçesinde dün başlayan ve hala kontrol altına alınamayan orman yangınının çıkış nedeni belirlendi. Yapılan incelemelere göre, bir sanayi sitesinde spiral makinesiyle yapılan kesim sırasında sıçrayan kıvılcımlar çöp birikintisini tutuşturdu. Alevler kısa sürede büyüyerek ormanlık alana yayıldı.

Yangına neden oldukları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli süreç başlatılırken, yangın bölgesinde söndürme çalışmaları gece boyunca devam etti. Ekipler, havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor.

Yetkililer, vatandaşlardan ormanlık alanlar ve çevresinde azami dikkat göstermelerini isterken, bölgede rüzgarın etkisiyle yangının ilerleme riskinin sürdüğünü açıkladı.