Bol sıfırlı rakamların havalarda uçuştuğu, transfer dönemlerinde astronomik maaşların telaffuz edildiği spor dünyası, tam anlamıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK) tarafından mercek altına alındı.

VDK, mart ayında gelir vergisi beyanname verme süresinin dolmasının ardından harekete geçerek, aralarında futbolcu, basketbolcu ve voleybolcuların olduğu 4 bin 588 sporcuyu risk analizine tabi tuttu. Maliyenin araştırmalarına göre bazı sporcuların yaklaşık 5,3 milyar liralık gelirlerini beyan dışı bıraktığı saptandı.



Sporcularla ilgili olarak açık kaynaklar dahil, gerçek gelirlerini ortaya koyacak tüm bilgiler taranarak kapsamlı bir araştırma yürütüldü.

Bu kapsamda 310 sporcu, 2024 yılına yönelik beyan dışı bıraktıkları ücret gelirlerine açıklama getirmek üzere davet edildi.

Yapılan incelemelerde, toplamda 5.3 milyar liralık riskli kazanç rakamının 3,7 milyar liralık kısmının futbolculara ait olduğu anlaşıldı. Futbolcuları 1,15 milyar lira beyan dışı bırakılan ücret geliriyle basketbolcular izlerken, kalan kısım diğer branşlarda faaliyet gösteren sporcuların gelirlerinden oluştu.

Bu listede yer alan yabancı sporcuların sezon sonunda Türkiye’den ayrılma olasılıkları da göz önüne alınarak, bu sporcuların bağlı oldukları kulüpler bilgilendirildi ve kulüplerden bu anlamda destek de istendi.



Bu arada, Galatasaray’daki görev süresini tamamlayarak ayrılan Fernando Muslera da maliyenin radarına takılan ve ülkeden ayrılırken gelir beyanı ve açıklaması istenen futbolculardan biriydi. Deneyimli oyuncu yapılan görüşme sonrasında 70 milyon lira tutarındaki vergisini ödedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışıyla mücadelede, çok kazananların vergilendirilmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve süreçte sporcuların da üzerinde odaklanıldığını söyledi.

Açıkça söyleyeyim, çok geç kalınmış bir hassasiyet olarak görüyorum bu durumu. Toplumun, çok büyük bir kesiminin sırtındaki ağır vergi yüküne ve bu vergilerin her şekilde tahsil edilebildiğini düşündüğümüzde, sporcuların yüksek gelirlerini nedense bir şekilde kamufle etme çabalarını son derece adaletsiz buluyorum. Hatta bu kamuflaja, kulüp yönetimlerinin de destek verdiğini gördükçe, adaletsizlik düzeyinin daha da üst seviyelere ulaştığını düşünüyorum.

Dilerim bu hassasiyet bir defayla sınırlı kalmaz ve süreklilik kazanır.

Kalın sağlıcakla…