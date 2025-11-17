Boşanma, erkekler için çoğu zaman sessiz bir mücadele anlamına gelir. Toplumda erkekten beklenen “güçlü olma, duygularını göstermeme ve her şeyi kontrol etme” rollerinin baskısı, boşanmayı erkek açısından daha karmaşık ve görünmez bir kriz haline getirir. Erkekler, evliliğin bitişini dışa vurmakta zorlanabilir, duygularını ifade etmek yerine içe atabilir ve bu süreçte yalnızlaşabilirler.

Toplumsal Roller ve Erkek

Toplum, erkekten evliliği sürdürmesini, ailenin maddi ve manevi yükünü taşımasını bekler. Boşanma gerçekleştiğinde ise bu roller sarsılır:

Maddi olarak yükün devam etmesi beklenir,

Sosyal çevre bazen “başarısız oldu” algısıyla yaklaşır,

Duygusal açıdan ise “ağlamak, kırılgan olmak” erkeklik normlarına uymadığından ifade zordur.

Bu baskılar, erkeklerin boşanmayı içe atmasına ve duygusal olarak izole olmasına yol açabilir. Bunun yanında erkekler, boşanma sürecinde kadınlara göre farklı psikolojik tepkiler gösterebilir:

İçsel öfke ve hayal kırıklığı: evliliğin bitişi, çoğu zaman başarısızlık duygusunu tetikler.

Yalnızlık ve izolasyon: arkadaş çevresi veya aile desteği sınırlıysa erkek, yalnız hisseder

Suçluluk ve pişmanlık: "daha farklı davranabilseydim" düşüncesi, erkeklerde sürekli bir vicdan yükü yaratabilir.

Depresyon ve stres: özellikle velayet ve ekonomik yükler birleştiğinde stres seviyeleri artar.

Erkeklerin çoğu, bu süreçte profesyonel destek almak yerine problemlerini kendi başına çözmeye çalışır. Bu durum, uzun vadede psikolojik sağlığı olumsuz etkileyebilir.

Baba Rolü ve Çocuklarla İlişki

Boşanma, erkekleri babalık rolünde de sınar. Bazı erkekler, çocukla yeterince vakit geçirememek veya velayet konusundaki belirsizlikler nedeniyle kendilerini suçlu hisseder. Diğer yandan bazı erkekler, çocukla ilişkilerini sürdürmek için fazla çaba gösterir ve bu durum onları tükenmişliğe götürebilir.

Çocuğun ihtiyaçlarını ön planda tutmak, erkeklerin boşanma sonrası en kritik görevidir. Çocuğun yanında güven verici bir figür olmaya devam etmek, uzun vadede hem çocuk hem de baba açısından sağlıklı bir ilişkiler ağı kurar.

Bunun yanında erkekler, boşanma sürecinde çoğu zaman ekonomik sorumlulukla yüzleşir: nafaka, mal paylaşımı, yaşam standartlarını sürdürme gibi yükler, psikolojik baskıyla birleşir. Ekonomik sorunlar yalnızca erkeği değil, boşanmanın sosyal ve aile içi ilişkilerini de zorlar.

Buna karşın, ekonomik planlamasını iyi yapan ve destek mekanizmalarını kullanan erkekler, bu süreci daha sağlıklı atlatabilir ve geleceğe güvenle bakabilir.

Yeni Başlangıç ve Kendini Yeniden İnşa Etmek

Boşanma, erkek için yalnızca kayıp değil, aynı zamanda yeni bir başlangıç fırsatıdır. Kendini yeniden keşfetmek, sosyal çevresini yeniden kurmak, hobiler ve iş yaşamına odaklanmak, erkeğin ruhsal iyileşmesini destekler.

Özellikle duygularını ifade etme, destek arama ve kişisel sınırlarını belirleme konularında adım atan erkekler, boşanmayı bir yıkım değil, dönüşüm süreci olarak yaşayabilir.

Boşanma sürecinde erkeklerin destek alması kritik öneme sahiptir. Psikolojik destek almak, duyguların sağlıklı bir şekilde işlenmesine yardımcı olur. Arkadaş ve aile desteği, yalnızlık hissini azaltır. Hukuki danışmanlık, ekonomik ve velayet konularında kafa karışıklığını önler.

Unutulmamalıdır ki, erkeklerin yalnız bırakılması, psikolojik sağlık ve sosyal uyum açısından ciddi riskler taşır. Destek, yalnızca kadınlara değil, erkeklere de eşit şekilde sunulmalıdır.

Sonuç olarak

“Boşanma ve erkek” denildiğinde akla sadece ekonomik sorumluluklar gelmemelidir. Erkekler, boşanma sürecinde duygusal ve psikolojik olarak da derin bir sınav verirler. Toplumsal roller, baba sorumlulukları ve içsel duygular arasında denge kurmak, erkek için büyük bir meydan okumadır.

Boşanma süreci, erkekler için hem kayıp hem de yeni bir başlangıçtır. Önemli olan, süreci yalnız bir mücadele olarak görmemek; destek mekanizmalarını kullanmak ve kendini yeniden inşa etmeye odaklanmaktır.

En doğru mesaj şudur:

“Evliliğim bitti ama ben bir birey ve bir baba olarak yeniden güçlenebilirim.”

Şakir İPEK

Uzman Psikolojik Danışman ve Aile Danışmanı

"Değerli okuyucularım, yazılarım ile ilgili görüş ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı çok isterim. Geri bildirimlerinizi [email protected] adresine gönderebilirsiniz. Teşekkürler!"