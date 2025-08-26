Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,93 değer kazanarak 11.477,80 puanla kapanış rekoru tazeledi. Endeks gün içinde ise 11.519,64 puanla tarihi zirveyi gördü.

Bugünkü açılışta BIST 100, önceki kapanışa göre 11,27 puan ve yüzde 0,10 artışla 11.489,07 seviyesinden işlem görmeye başladı. Sektör bazında bakıldığında, bankacılık endeksi yüzde 0,23 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,08 artış gösterdi.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,70 ile finansal kiralama ve faktoring olurken, en fazla kaybettiren sektör yüzde 0,37 ile inşaat olarak öne çıktı.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u görevden alması ve yeni tarife tehditleri sonrası negatif bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD’de dayanıklı mal siparişleri, konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100’ün 11.600 ve 11.700 seviyelerinin direnç, 11.400 ve 11.300 puanın ise destek konumunda olduğu ifade edildi.