Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Yönetim Kurulu Başkanı Elif Ufluoğlu, İsrail ile İran arasında yaşanan sıcak çatışmayla Orta Doğu’da alanı genişleyen gerginliğin ihracatçı KOBİ’ler açısından maliyet artışları, tedarik zincirinde aksamalar ve nakit akışı risklerini beraberinde getirdiğini belirtti.

İsrail ile İran arasında karşılıklı hava saldırılarıyla tırmanan ve alanı genişleyen gerginliğin KOBİ’lere etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ufluoğlu, Orta Doğu’da yaşanan her gelişmenin, jeopolitik konumu gereği Türkiye’yi ekonomik ve ticari anlamda doğrudan etkilediğini ifade etti.

“OLUMSUZ ETKİLERİ KAÇINILMAZ OLACAK”

Ufluoğlu, özellikle bölge ülkelerine ihracat yapan KOBİ’lerin ciddi riskler ve belirsizliklerle karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Ticaret yollarının güvensiz, bölgelerin istikrarsız ve tedarik zincirlerinin tehlikede olduğu bir Körfez bölgesinden gelemeyecektir. Çatışma halinin uzaması bölgeyi sürekli diken üstünde tutacaktır. Bölgedeki sıcak çatışma ticaret yollarını güvensiz hale getirecek ve tedarik zincirlerini tehlikeye sokacaktır. Tüm bu gelişmelerden Orta Doğu ve Hürmüz Boğazı’nı içine alan Körfez bölgesinin istikrarsızlığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Bunun da başta ticaret olmak üzere lojistik, ulaştırma, turizm sektörlerine olumsuz etkileri kaçınılmaz olacaktır.

İran üzerinden yapılan kara ve hava taşımacılığının sekteye uğramasından, teslimat sürelerinin uzamasından, petrol ve enerji fiyatlarındaki yükselişin maliyetleri artırmasından ve bankacılık sistemine yönelik yaptırım halinde nakit akışının kesintiye uğramasından endişeliyiz.

Bölgesel çatışmalar, yatırım kararlarının ertelenmesine ve ticaret ilişkilerinin geçici olarak askıya alınmasına neden olabilir. KOBİ’ler için bu belirsizlik ortamı, özellikle kısa vadeli planlamalarda güçlük yaratmaktadır.

Bu süreçte, KOBİ’lerimizin dayanıklılığını artırmak ve riskleri minimize etmek için bölgesel çeşitlilik içeren dış ticaret stratejilerine yönelmeleri önem arz etmektedir. Ayrıca kamu kurumlarının ve ilgili bakanlıkların, KOBİ’lere yönelik bilgilendirici ve yönlendirici çalışmaları artırması, sürecin daha az hasarla atlatılmasına katkı sağlayacaktır.”

“MALİYET ARTIŞI İÇ PAZARDA DA ZİNCİRLEME ETKİ YARATABİLİR”

Ufluoğlu, enerji ve hammadde tedarikinde yaşanabilecek aksamaların yol açacağı maliyet artışının iç pazarda da zincirleme etki yaratabileceğini belirtti. Petrol ve enerji fiyatlarının yüksek seyrini korumasının enflasyonla mücadeleyi zorlaştıracağını dile getiren Ufluoğlu, Merkez Bankasının Haziran ayı toplantısında faiz oranını sabit tutma gerekleri arasında jeopolitik gelişmelerin dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmesinin bulunduğunu kaydetti. Ufluoğlu, “Bölgesel risklerle sınanan KOBİ’lerimizin faiz indirim süreciyle finansmana erişim beklentisi de haliyle uzamaktadır” dedi.

“BARIŞ EKONOMİK İSTİKRARIN DA TEMELİDİR”

TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Ufluoğlu, bu tür kriz dönemlerinin alternatif pazarlara yönelme, dijitalleşme ve üretim verimliliğini artırma gibi teknik altyapıyı güçlendirme adına bir fırsat olabileceğine dikkati çekerek, “TOSYÖV olarak, ülkemizin girişimci ruhuna güveniyoruz. Ekonomik istikrar ve üretim sürekliliği için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Yaşanan her çatışmanın en büyük bedelini siviller ve masum insanların ödediğinin altını çizen Ufluoğlu, “Savaşların kazananı olmaz; geride yalnızca acı, yoksulluk ve yıkım kalır. İran’da, İsrail’de ve çevre ülkelerde yaşanan bu gerginliğin bir an önce diplomasiyle ve barışçıl yollarla son bulmasını temenni ediyoruz. Tüm bölge halkları için huzurun ve güvenliğin tesis edilmesi, sadece insani bir sorumluluk değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel istikrar için de hayati önemdedir. Barış ekonomik istikrarın da temelidir” değerlendirmesinde bulundu.