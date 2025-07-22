Erkan Değişmez, futbolculuk kariyerine damga vuran isimlerden biri olarak Bodrum FK ile tam 10 yıl geçirdi. Bölgesel Amatör Lig’den Süper Lig’e kadar kulübün her kademesinde forma giyen Erkan, toplam 468 maça çıkarken, 4 kupa sevinci yaşadı.

İlk şampiyonluğunu 2014-2015 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de yaşayan tecrübeli oyuncu, ardından 3. Lig (2015-2016), 2. Lig Play-Off (2021-2022) ve son olarak 1. Lig Play-Off (2023-2024) kupalarını da kaldırarak adını kulüp tarihine altın harflerle yazdırdı.

Geçtiğimiz sezon ilk kez Süper Lig deneyimi yaşayan Erkan, Bodrum FK ile 5 karşılaşmada sahada yer aldı. Taraftarın gönlünde taht kuran oyuncunun bundan sonraki süreçte teknik adam olarak kulübe hizmet etmeye devam etmesi bekleniyor.

Bu arada Bodrum FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası’nda oynadığı hazırlık maçında Serikspor’u 1-0 mağlup etti. Maçın tek golü, deneyimli forvet Celal Dumanlı’dan geldi.