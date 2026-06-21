Son iki sezonda elde edilen şampiyonluklarda önemli rol oynayan Tolga Tağ’ın, başkan Menaf Kıyanç ve yönetimle yapılan görüşmeler sonucunda yeniden anlaşma sağladığı açıklandı.

Tağ’ın yeni sezon planlaması ve kadro yapılanması çalışmalarına başladığı belirtildi.

Zorlu süreçlere rağmen görevinin başında kaldı

Ocak ayında geçirdiği ciddi sağlık operasyonuna rağmen görevini bırakmayan Tolga Tağ’ın, kritik maçlarda takımın yanında olmaya devam ettiği hatırlatıldı.

“Muğlaspor bir aile” mesajı

Yeniden anlaşmanın ardından açıklama yapan Tolga Tağ, Muğlaspor’un güçlü bir camia olduğunu vurgulayarak yeni sezonda da kulübü daha ileri taşımak için çalışacaklarını söyledi.

Koşukavak’tan taraftara çağrı

Teknik direktör Yalçın Koşukavak ise Muğlaspor’un önemli bir başarı hikâyesi yazdığını belirterek, taraftara destek çağrısında bulundu. Koşukavak, “Tribünlerde aynı coşkuyu görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.