Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2 yıl önce damadını öldürüp, babasını yaralayan A.H.T., kaçtığı İran'da yakalanıp, Türkiye'ye teslim edildi.

Tatvan ilçesinde 30 Mayıs 2023'te meydana gelen olayda; A.H.T., damadı E.A.'yı öldürüp, E.A'nın babası N.A.'yı da yaraladıktan sonra İran'a kaçtı. Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı, olay ile ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında çalışma yürüten Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliye ait bilgileri İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ve Asayiş Daire Başkanlığı aracılığıyla İran makamlarına iletti. Bu bilgiler doğrultusunda A.H.T., İran'ın Urumiye kentinde yakalandı. Tutuklanan A.H.T., İran tarafından sınır dışı edildi. A.H.T., Esendere Sınır Kapısı'nda teslim alındıktan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.