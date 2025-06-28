Bingöl’ün Simani Mahallesi’nde dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i bebek olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde meydana geldi. T.G. yönetimindeki 33 ALB 939 plakalı TIR, aynı istikamette ilerleyen V.K. idaresindeki 34 VS 0998 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil refüje çarparak karşı şeride geçti ve Y.S.’nin kullandığı 53 ABY 424 plakalı otomobille çarpıştı. Y.S.’nin aracı da kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki M.S.T. yönetimindeki 16 BPB 495 plakalı araca çarptı.

Meydana gelen kazada sürücüler Y.S. ve M.S.T. ile birlikte 34 VS 0998 plakalı araçta bulunan B.Ö., K.A. ve 1 yaşındaki M.K. yaralandı.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.