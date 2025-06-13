Kent merkezindeki Sultan Abdulhamid Han Ortaokulunda sosyal bilgiler öğretmeni İsmail Hakkı Önal ve muhtar Ali Ekber Bülgü, Adaklı ilçesine bağlı Çevreli köyü yakınlarındaki yörede 2 bin 100 rakımdaki "Zımek ormanları" olarak bilinen bölgede gezerken bir kartal yuvası fark etti.

Önal, kartal yavrularının görüntüsünü çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Anne kartalın yuvadan uçmasıyla yuvadaki 3 beyaz tüylü kartal yavrusu görüntülendi. Yavru kartalların zaman zaman birbiriyle oynamaları da kamerayla kaydedildi.

"Onların doğal ortamına saygı duyuyoruz"

Sosyal bilgiler öğretmeni Önal, AA muhabirine, bölgede endemik birçok bitki ile çeşitli hayvanların bulunduğunu söyledi.

Köyünü ziyaret ettiği sırada muhtar Bülgü ile ormanlık alanda yürüyüş yaptıklarını anlatan Önal, şunları kaydetti:

"Kartaldan domuza, ayıdan kurda kadar birçok hayvan bu bölgede doğal ortamda yaşıyor. Biz de mümkün olduğu kadar onların doğal ortamına saygı duyuyoruz. Sadece ormanı ziyaret ediyoruz. Ormanda gezerken yavru kartalları görmek farklı bir duyguydu, gerçekten çok heyecanlandım. Bu ortama, o canlılığa ve o türün tekrar çoğalmasına şahit olmak güzel. İlk defa kartal yavrusu ve yuvasını gördüm. Böyle bir deneyim çok güzeldi. Orman birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Biz de o ortama zarar vermeden mümkün olduğu kadar az ayak izi bırakarak ormanı gezmeye çalışıyoruz. Doğayı çok seviyorum. Ormanları gezdiğimde, dağa çıktığımda çok mutlu oluyorum."

"Onların varlığının devam etmesi çok güzel"

Muhtar Bülgü de çok geniş bir ormanlık alana sahip olduklarını dile getirdi.

Ormanlarının yaklaşık 20 yıldır koruma altında olduğunu bildiren Bülgü, "Doğamız, kuşlar, kurt ve domuz bölgesi olarak geniş bir coğrafyaya sahip. Daha önce de kartallara denk geldim. Bunları gördükçe daha çok mutlu oluyoruz, seviniyoruz. Onların varlığının devam etmesi gerçekten çok güzel." ifadelerini kullandı.