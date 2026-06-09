Basın İlan Kurumu (BİK), internet haber sitelerinin resmi ilan ve reklam haklarını belirleyen trafik ölçüm sisteminde büyük bir güncellemeye gidiyor. Dijital yayıncılık dünyasındaki değişimler doğrultusunda yenilenen BİK Analitik Versiyon 2, Temmuz 2026 itibarıyla kademeli olarak devreye alınıyor.

İnternet haber sitelerinin trafik performansını takip etmek amacıyla kullanılan BİK Analitik sistemi; kullanıcı alışkanlıkları, cihaz çeşitliliği ve yeni nesil erişim kanalları dikkate alınarak baştan aşağı yenilendi. Sektörün merakla beklediği yeni dönemin detayları ve kritik geçiş takvimi belli oldu.

Ölçüm sistemine yeni kriterler geliyor

BİK Analitik Versiyon 2 ile birlikte ölçümleme yöntemleri; modern uygulama mimarileri, yeni nesil cihazlar ve güncel izleme-doğrulama ihtiyaçlarına uygun hale getirildi.

Yeni altyapıda sadece ham tıklama verileri değil, ziyaretçilerin haber okuma davranışlarını ve sitelerle olan gerçek etkileşim düzeyini yansıtan yeni parametreler de ölçümleme kriterlerine dâhil edildi.

Mevcut sistemin işleyişinde herhangi bir kesinti veya mağduriyet yaşanmaması için Versiyon 2 altyapısı bir süredir mevcut sistemle eş zamanlı (paralel) olarak çalıştırılarak test edildi.

Kritik geçiş takvimi açıklandı

Geçiş sürecinin, yayın kategorileri dikkate alınarak Temmuz ayı boyunca kademeli bir şekilde gerçekleştirileceği bildirildi. Sektör temsilcilerinin takip etmesi gereken takvim ise şu şekilde duyuruldu:

6 Temmuz 2026: BİK Analitik Versiyon 2’ye ilişkin resmi Politika Belgesi yayımlanacak.

10 Temmuz 2026: Genel Kategori’de yer alan internet haber siteleri için yeni nesil ölçüm sistemi resmen esas alınmaya başlanacak.

31 Temmuz 2026: Diğer tüm kategorilerdeki internet haber sitelerinin geçiş süreci ay sonuna kadar tamamlanmış olacak. Türkiye'nin mikro ihracatında Balkanlar'ın ağırlığı artıyor İçeriği Görüntüle

Yayıncılara yazılı bildirim yapılacak

Basın İlan Kurumu, sisteme entegrasyon sürecinde yapılması gereken teknik yönlendirmeler, uygulanacak işlemler ve detaylı geçiş takvimi hakkında internet haber sitelerine ayrıca yazılı bildirim yapılacağını açıkladı. Sitelerin hak kaybı yaşamaması adına Kurum tarafından gönderilecek talimatları yakından takip etmesi gerekiyor.