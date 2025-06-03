Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte Antalya’daki bıçakçılarda yoğunluk artarken, bileme ücretleri de güncellendi. Antalya’da uzun yıllardır bıçakçılık yapan Özen Bıçakçılar, bayram öncesi günlük ortalama 1000 bıçağın bilemeye getirildiğini belirtti. Geçtiğimiz yıl 40 TL olan bileme ücreti, bu yıl 50 TL’ye yükseldi.

"Kurban Bayramı En Yoğun Dönemimiz"

Bayram hazırlıklarının yaklaşık 15 gün öncesinden başladığını ifade eden Özen Bıçakçılar, son haftada ise yoğunluğun en üst seviyeye çıktığını söyledi. “Kurban Bayramı, yılın en yoğun zamanı. Günde 1000’e yakın bıçak bileme işlemi yapıyoruz. Ancak önemli olan, bu işin uzmanı tarafından yapılması. Ne yazık ki bakkal, kasap ya da lastikçi bile bıçak bilemeye çalışıyor. Bu durum vatandaşlar için risk oluşturuyor” dedi.

Kurban Bıçağı Seçimi Uyarısı: Çin Malı Ürünlerden Kaçının

Kurban kesiminde kullanılacak bıçakların kaliteli çelikten yapılmış ve işin uzmanı tarafından üretilmiş olması gerektiğini vurgulayan Özen, sebze ve meyve bıçaklarının kurban kesiminde kullanılmaması gerektiğine dikkat çekti. “Hayvanın canı alınıyor, bu nedenle kullanılan bıçak hem kaliteli hem de uygun olmalı. Vatandaşlarımız, Çin malı ürünlerden uzak durmalı ve zincir marketler yerine uzman bıçakçılardan alışveriş yapmalı” diye konuştu.

"Bıçak Bileme Ustalık İster"

Bileme işleminin bıçak türüne göre değiştiğini belirten Özen Bıçakçılar, bıçağın körelme süresinin de kullanıma bağlı olduğunu söyledi. “Bazı bıçaklar 3 günde körelir, bazıları ise 6 ay dayanır. Tahta üzerinde sert darbelerle değil, düzgün kesimle kullanıldığında bıçak daha uzun süre keskin kalır. Vatandaşlar, bıçağını bilemeye götürürken mutlaka ehil kişileri tercih etmeli” ifadelerini kullandı.