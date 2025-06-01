Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30-31 Mayıs tarihleri arasında Beypazarı Aile Yaşam Merkezi’nde Bahar Şenliği düzenledi. Etkinlikte, kadınlar el emeği ürünlerini sergilerken, çocuklar da çeşitli atölyeler ve sahne gösterileriyle vakit geçirdi.

Kadın El Emeği Pazarı’nda Ürünler Sergilendi

Etkinlik kapsamında kurulan Kadın El Emeği Pazarı’nda çok sayıda üretici, kendi el emeğiyle hazırladığı ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sundu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği stantlarda ev tekstili, takı, süs eşyaları gibi farklı alanlarda ürünler yer aldı.

Çocuklara Yönelik Atölye ve Gösteriler Düzenlendi

İki gün süren şenlikte çocuklar için çeşitli etkinlikler hazırlandı. Programda; Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör sinema gösterimi, çiçek dikimi atölyesi, seramik atölyesi, gitar gösterimi, yüz boyama etkinliği, Türk Halk Müziği konseri, kukla gösterisi, Minik Bulut Minnak tiyatro oyunu ve Karagöz-Hacivat gölge oyunu yer aldı.

Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Sağlandı

Etkinlik alanında yer alan “Psikobüs” isimli mobil araç ile ziyaretçilere psikolojik danışmanlık hizmeti sunuldu. Çocuklar başta olmak üzere her yaştan bireyin katılım sağlayabileceği görüşmeler gerçekleştirildi.