Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediyesi 2025 Aile Yılı kapsamında 'Gülkart Çeyiz Projesi'ni hayata geçirdi. Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun'un seçim vaatleri arasında yer alan projeyle, yeni evlenecek 18-30 yaş arası çiftlere toplam 20 bin liralık destek sağlanacak.

Projeye başvurmak isteyen çiftler, Sivas Belediyesinin resmi internet sitesinde yer alan sosyal destek başvuru sistemi üzerinden kolayca işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Sosyal inceleme ve değerlendirme sürecinin ardından şartları sağlayan çiftlere, gelin ve damat için 10'ar bin lira olmak üzere 20 bin lira çeyiz desteği sunulacak.

Genç çiftler, desteklerini Gülkart üzerinden alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Uzun, desteği Osmanlı döneminde faaliyet gösteren çeyiz vakıflarına atfettiklerini belirterek, 'Yeni yuva kuran tüm çiftlerimize mutluluklar diliyor, Gülkart Çeyiz Projemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum.' ifadesini kullandı.