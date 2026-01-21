Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, zimmet, irtikap, rüşvet verme, rüşvet alma ve ihaleye fesat karıştırma suçlarına ilişkin olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte soruşturma yürütüldü.

13 Şüpheli Hakkında Yakalama Kararı

Soruşturma kapsamında alınan müşteki ve tanık ifadeleri ile etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin beyanları ve dijital materyallerin incelenmesi sonucunda, söz konusu suçlara iştirak ettikleri tespit edilen 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Eş Zamanlı Operasyon: 11 Kişi Gözaltında

21 Ocak 2026 tarihinde (bugün) eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelilerin konut ve iş yerlerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Operasyon sonucunda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yetkililer, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirterek gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.